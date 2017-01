El técnico del Valencia Basket piensa que su equipo debe explotar sus puntos fuertes ante el Real Madrid

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, destacó ayer que aunque es evidente la calidad que tiene el Real Madrid, al que visitarán mañana en la ACB, no deben centrarse tanto en las virtudes de su rival como en las suyas propias, que también las tienen. «Más que quedarnos con los puntos fuertes del Real Madrid, que son obvios y conocidos, lo que tenemos que hacer es estar pendientes de los nuestros, que también los tenemos. No podemos ir a Madrid pensando que las cosas no pueden salir bien», señaló.