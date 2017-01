El compromiso de Van Rossom

La importante victoria del Valencia Basket en Málaga, que deja a los taronja con la posibilidad matemática de asegurar el liderato del Grupo H de la Eurocup la próxima semana en la Fonteta, dejó muchos titulares. Uno de ellos, la constatación de la vuelta al máximo nivel de Van Rossom. El belga ha completado su particular rodaje en los plazos previstos. Desde que volvió a las pistas tras su grave lesión un objetivo personal era llegar a la Copa a pleno rendimiento. El base quiso zanjar el debate sobre su recuperación en declaraciones a este periódico: «Podemos seguir hasta junio dándole vueltas. Para mí la lesión está olvidada y ahora estoy centrado en hacer mi trabajo lo mejor posible. Creo que lo justo que es que se me valore como a uno más, un día me saldrán las cosas mejor y otro peor pero esa es la realidad del deporte. Lo otro ya está olvidado».

La reflexión es de calado. Van Rossom solicita de forma clara que el entorno deje de medir su rendimiento mirando de reojo a la lesión. Una vez superada, es uno más. Para lo bueno y lo malo. Lo asume con tranquilidad pero con firmeza. En una semana marcada en la ACB por el despido de Dorsey en el Barça por criticar en redes sociales a los servicios médicos de la entidad catalana, es inevitable mirar hacia atrás. Inevitable y justo. La actitud de Van Rossom con su lesión, que comenzó con un esguince de rodilla y acabó con dos edemas y una operación, fue ejemplar. De hombre de club. Comprometido.

El belga extendió ese compromiso al Valencia Basket: «Eso fue por las dos partes. El club también tuvo siempre mucho respeto y mucha confianza. Tuvieron paciencia conmigo y con la recuperación porque en una lesión de diez meses, mucho tiempo, en otros clubes podías estar en otra situación. Tengo que agradecer esa manera de afrontar la situación por parte del Valencia Basket y lo hago de la mejor forma que puedo, dándolo todo cada día en los entrenamientos y en los partidos. Estoy trabajando mucho para recuperar mi nivel, estoy dando pasos y creo que voy por la buena dirección».

El base, en lo deportivo, quiso mandar un mensaje de tranquilidad pese al 3-0 en la Eurocup. El vestuario no quiere euforias, aunque admite el buen momento del equipo, con las posibilidades intactas en todas las competiciones, algo que hace un año quedó frenado por el batacazo en Europa: «Nunca tienes dos años que son iguales, esto lo aprendes cuando te haces profesional. El equipo no está pensando en lo que ocurrió la temporada pasada. Para nosotros es otra oportunidad para conseguir los objetivos que tenemos en mente. Nos gusta que la afición vuelva a estar ilusionada porque eso nos ayuda a trabajar cada día».

El domingo afronta el Valencia Basket uno de los partidos más complicados del curso ante el Real Madrid. Y ahí cumplirá Van Rossom 200 partidos en la ACB. «Me hubiese gustado llegar a esa cifra antes, pero estoy muy orgulloso y quiero muchos más», declaró el base.