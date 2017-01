Unicaja-Valencia Basket Eurocup

El calendario le ha puesto esta temporada al Valencia Basket varias alarmas a modo de despertador. Con el recuerdo de lo sucedido hace justo un año, el equipo de Pedro Martínez arrancó el Top 16 de la Eurocup con los cinco sentidos puestos en la competición. La herida de 2016 aún duele. Hoy afronta en Málaga, con un 2-0 en el inicio de la segunda fase, el primero de los dos duelos seguidos contra el mismo rival, en este caso el Unicaja. Para completar el curioso viaje en el tiempo, la semana comenzó con un sorteo de la Copa del Rey con el Gran Canaria como rival. La última alarma. La gran diferencia con lo que comenzó a suceder frente al Limoges es que el conjunto malagueño no afronta la cita con un 0-2, sino empatados con los taronja en un pulso por el liderato del Grupo H. El panorama, por tanto, cambia. Una victoria esta noche en el Carpena abriría la puerta de los cuartos de final, que podrían certificarse si acompañan el resto de resultados dentro de siete días en la Fonteta. Por contra, una derrota no será definitiva al menos que el average sea salvable. Los dos equipos juegan la partida con las mismas cartas, con lo que el doble duelo fratricida en una semana promete ser memorable.

Por si faltara picante al asunto, el objetivo de la Euroliga comenzará a subrayarse en rojo cada vez que malagueños y valencianos se vean las caras. El objetivo compartido de ambos equipos es volver a la máxima competición continental. También en este asunto juegan con las mismas posibilidades. Son dos; ganar la Eurocup o terminar como el mejor clasificado sin licencia cuando finalice el playoff de la ACB. Complicarle al otro el camino en la Eurocup es una forma de eliminar posibilidades al rival.

El Valencia Basket tratará de alargar su buena racha en el Carpena, una de las pistas más complicadas de España. Los taronja han ganado los dos últimos partidos disputados en Málaga, el más reciente el 10 de diciembre. Aquel 83-91, con 6 de 6 en triples para Rafa Martínez, es una de las tres únicas derrotas que ha cedido Unicaja en su pista en lo que va de campaña. Los hombres de Joan Plaza acumulan cuatro victorias consecutivas en casa en la Eurocup, donde tan sólo han perdido frente al Bayern.

Pierre Oriola se subió ayer al AVE junto a sus compañeros, aunque su participación será una incógnita hasta los momentos previos al partido. El catalán volvió a entrenarse con el equipo aunque aún tiene los últimos síntomas del proceso gripal que le dejó sin fuerzas el pasado fin de semana. Teniendo en cuenta que su juego se basa, en un gran tanto por ciento, en el físico será clave sus sensaciones desde que se despierte hoy en el hotel.

Quien seguro que no podrá disputar el partido es Alen Omic. El flamante fichaje del Unicaja, que regresa a la ACB tras no encontrar su sitio en el Efes Pilsen, no podrá debutar en la Eurocup hasta el primer partido de la segunda vuelta del Top 16. Es decir, dentro de siete días en la Fonteta. Una circunstancia que el Valencia Basket tratará de explotar en el Carpena, con Dubljevic y Kravtsov.

El partido enfrenta a dos de las mejores defensas del torneo y a dos patrones de juego que beben de la misma fuente, la 'factoría Badalona'. El último precedente en la Liga Endesa demostró que las dos plantillas tienen un nivel muy similar y que cualquier movimiento táctico, o inspiración individual, puede ser decisivo. El liderato de la Eurocup está en juego. No va más.