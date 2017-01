«Creo que el que gane estará clasificado»

El técnico taronja se mostró muy claro antes de viajar a Málaga con respecto a la importancia del partido: «Creo que el que gane, salvo una catástrofe que no se dará, con tres victorias y buenos averages estará clasificado, otra cosa es la posición. El equipo que pierda no estará eliminado, ni es seguro que no vaya a quedar primero, pero el partido puede marcar mucho». El catalán recordó que a estas alturas su equipo también iba 2-0 «y nos eliminaron así que hemos de tener las orejas de punta» y calificó el doble duelo con Unicaja como si fuera una eliminatoria, aunque evitó calificar el duelo de hoy como definitivo.