Tambores de revancha

El Valencia Basket volverá a encontrarse al Herbalife Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo celebrado ayer en el Palacio de Congresos de Vitoria fue caprichoso, deparando no sólo el mismo cruce en primera ronda que en la edición de A Coruña 2016 sino la inclusión de los valencianos en la misma parte del cuadro que el FC Barcelona. En la cita gallega, los dos favoritos no llegaron a encontrarse nunca en semifinales porque canarios y vascos hicieron saltar la banca. Es inevitable hablar de la búsqueda de una revancha deportiva en el bando valenciano, puesto que aquella eliminación fue la segunda decepción consecutiva tras el batacazo en la Eurocup. Aunque los jugadores que continúan del equipo de la pasada temporada y el cuerpo técnico no lo quieran reconocer en público, es lógico, la posibilidad de cerrar aquella herida aunque sea de forma simbólica estará encima de la mesa el viernes 17 de febrero a las siete de la tarde, fecha y hora del partido en el Buesa Arena de Vitoria.

El director general del Valencia Basket, Paco Raga, no tuvo problemas en reconocer nada más conocerse el emparejamiento que lo ocurrido en la última edición de la Copa fue una enseñanza. Lo hizo en el estrado y ante toda la platea: «El año pasado vinimos como uno de los favoritos, hicimos una primera vuelta imbatidos. Vinimos queriendo arrasar y nos dieron. Esta vez vamos de más tapaditos y a ver si lo conseguimos. Veo una Copa muy igualada y vamos a luchar al máximo».

El consejero delegado de la entidad taronja fue más allá, asegurando que su equipo «tiene una plantilla muy completa. Podrían ser todos titulares de cualquier equipo. Creo que eso es lo que nos hace fuertes, que llegan los partidos y tenemos un banquillo que sufre y consigue que los partidos, al final, caigan de nuestro lado». Raga no ocultó las ganas de coger el duelo frente al Gran Canaria «como una revancha» y apostó por los suyos: «Creo que podemos conseguir la Copa, tenemos plantilla para conseguirlo».

Desde el bando amarillo se quiso quitar importancia a lo ocurrido hace un año, dejando claro que el rival sigue siendo igual de complicado que en la cita de A Coruña. El partido de la ACB programado para el sábado 28 de enero en la Fonteta será un ensayo general en toda regla. Hay un dato en el que los dos equipos están de acuerdo, los buenos recuerdos que tienen en Vitoria. El Gran Canaria aún guarda en la retina la consecución de su primer título, la Supercopa conseguida hace tan sólo unos meses. En el Buesa Arena se clasificaron para la primera semifinal de Copa de su historia. Fue en 2013, con Pedro Martínez en el banquillo, y frente a Valencia Basket. Ese es uno de los tres buenos recuerdos taronja en el pabellón de Zurbano, puesto que disputaron la final. En tres de los últimos cuatro torneos que el equipo de la Fonteta ha disputado un campeonato en Vitoria han luchado por el título, incluyendo la Eurocup de 2010.