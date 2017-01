El Valencia Basket seduce a Bertomeu

valencia. El Valencia Basket aprovechó la presencia de Jordi Bertomeu en tierras valencianas para sacar músculo ante el máximo responsable de la Euroliga. El director general de la máxima competición europea visitó ayer la Fonteta y las obras de L´Alqueria del Basket, donde el consejero delegado Paco Raga le explicó todos los detalles de un proyecto que arrancará en el último trimestre de este año y que contará con trece pistas y 15.000 metros cuadrados. La construcción de la ciudad deportiva y la nueva piel interior del pabellón, que «impresionó» a Bertomeu tal y como pudo confirmar esta redacción, son dos valores añadidos para el momento en el que la competición decida ampliar su radio de acción. «Estaremos encantados de hacer un torneo en Valencia si se presenta la ocasión», así de rotundo se mostró ayer el dirigente tras ser preguntado por LAS PROVINCIAS sobre la posibilidad de que, a partir de 2018, L´Alqueria sea una de las sedes de los torneos junior que se celebran bajo el paraguas de la Euroliga.

El catalán despejó cualquier duda sobre la hipótesis de un posible campeón español de la Eurocup. En ese escenario, la ACB contará con cinco equipos en la próxima edición de la Euroliga puesto que nadie se plantea no cumplir lo firmado: «Ahora no hay límite de plazas, que hayan cinco equipos españoles la próxima temporada en la Euroliga es una posibilidad. Otra cosa es que guste o no guste, lo que tenemos que entender es que desde fuera de España se considere que cinco de dieciséis son muchos, pero son las reglas que se marcaron y cumplimos lo que pactamos. Para 2018 habrá un equipo clasificado de la ACB en el lugar de la Wild Card y si después hay otro español distinto que gana la Eurocup pues habrán cinco. Si no es así serán cuatro».

Bertomeu manifestó en diciembre de 2015 en una entrevista a este periódico, que identificaba a Valencia Basket como uno de los clubes de futuro en la Euroliga. Trece meses después ratificó esa respuesta: «Siempre he dicho que hay clubes que tienen ambición y proyecto. Lo principal es que alguien tenga estas dos premisas para poder llegar a un objetivo. El Valencia Basket lo tiene desde hace muchos años y es algo que no ha cambiado».

Lo que no se plantea a corto plazo es la ampliación de la Euroliga pero dejó claro que es una idea que ya está en estudio: «El modelo actual tiene todavía que asentarse pero no tengo que ocultar que ya estamos trabajando en la hipótesis de ampliar la Euroliga, con ideas muy claras y precisas. La expansión la tenemos en mente desde el primer día pero lo que no se negocia es el sistema. El gran éxito es que es una liga europea. Como eso no se negocia, cualquier ampliación va a afectar a las ligas nacionales».

Bertomeu reservó sus dos mensajes más duros para la FIBA y la FEB. Al ente europeo le recordó que la Euroliga no convive con su Champions «porque es un producto de primera calidad» y que las amenazas de sanción no tienen recorrido legal: «Tan sólo se ha quedado en el camino quien ha tenido miedo, como los equipos italianos, que se preguntan ahora por qué ellos están fuera y el Valencia Basket está jugando la Eurocup y no les ha pasado nada. En la vida cada uno se atreve más o menos en función de sus convicciones». Al organismo que preside Garbajosa le pidió más apoyo para la LEB: «Durante diez años se han ganado todo tipo de competiciones de categorías inferiores y el 98% de esos jugadores se han formado en los clubes de la ACB. Cuando acaban la categoría junior ¿dónde están?. Se necesita un periodo de formación y la FEB no se ha preocupado de eso durante muchísimos años».