A Bojan Dubljevic no le gustan ni los focos ni las entrevistas. No es una pose, sino que conserva buena parte de la timidez con la llegó a Valencia en el verano de 2012. Prefiere expresarse en la pista, donde se mueve con la misma plasticidad que un pianista cuando interpreta una pieza. De sus dedos de virtuoso residen buena parte de las opciones del Valencia Basket esta temporada. Tras la marcha de Hamilton a la NBA, el montenegrino era el elegido para coger los galones del americano. Su inoportuna lesión en Fuenlabrada el 5 de noviembre truncó esa idea durante algo más de un mes pero el pívot ha comenzado 2017 de la mejor forma posible, encadenando sus dos mejores actuaciones en lo que va de campaña.

Frente al Cedevita, Dubljevic firmó 17 puntos (con 3 de 3 en triples) y 20 de valoración y el domingo en Murcia 20 puntos y 25 de valoración. «Estoy muy bien y con mucha confianza después de la lesión, me siento en forma», confesó a este periódico. Teniendo en cuenta su historial médico desde que viste la camiseta taronja es muy importante que una en una misma frase tantos giros referentes a su estado físico. A 'Dubi' se le ve fresco y en una semana donde los problemas en la espalda de Kravtsov, que se ha perdido los dos últimos partidos y sigue siendo duda para el partido de mañana frente al Alba en la Eurocup, ha dado un paso al frente. Eso sí, tiene claro que aún no ha dado su tope: «Ahora mi objetivo es seguir con este nivel y, como todos mis compañeros, seguir creciendo durante la temporada a nivel individual y colectivo».

Su actuación en el Palacio de los Deportes le sirvió para ascender puestos en el histórico del Valencia Basket en la ACB. Con sus 20 puntos superó Larry Micheaux como séptimo anotador, subiendo su cifra a 1.724. Los 25 de valoración le sirvieron para aventajar por un punto a Fabri Oberto como el séptimo de la tabla en ese apartado, con 1.763. Palabras mayores, teniendo en cuenta que son dos de los mejores cincos que han pisado el vestuario local de la Fonteta. Un momento en el que vuelve el Dubljevic más humilde y poco dado a los grandes titulares: «Es un honor formar parte de la historia del Valencia Basket y compartir espacio con estos grandísimos jugadores pero mi único objetivo es conseguir ganar el mayor número de partidos con mis compañeros».

Con respecto a la última victoria en Murcia, el montenegrino destacó lo complicado que le resultó al conjunto valenciano enlazar dos triunfos en una semana, tras el desgaste del viaje a Zagreb y la dureza que planteó el UCAM desde el salto inicial: «El Murcia en casa juega muy duro y es uno de los mejores equipos de la ACB jugando como local. Sabíamos que era un campo complicado porque tienen muy buenos jugadores y una afición que aprieta mucho. Sabíamos que teníamos que estar sólidos para ganar y creo que hicimos un partido muy serio para ganar. Fue una muy buena victoria para nosotros».

El camino de la temporada está siendo distinto para el Valencia Basket con respecto al curso pasado aunque, viendo los números con perspectiva, el nivel deportivo del equipo sigue estando muy alto. Sumando los partidos de la Liga Endesa y de la Eurocup el balance es de 19-5. No es el 24-0 de hace un año, pero le sirve al equipo de Pedro Martínez para ser tercero en ACB (a una victoria del líder) y caminar con paso firme en Europa. «Trabajamos muy duro para ir creciendo como equipo, poco a poco. En ocasiones eso no se refleja en los resultados pero creo que esta temporada sí. Si te fijas en los últimos dos meses, hemos enlazado muchas victorias y eso nos está dando confianza», sentencia un Dubljevic que prefiere no pensar aún en la Copa: «Creo que vamos a llegar en un buen momento pero ahora tan sólo estamos pensando en el presente. Aún queda un mes para esa competición».