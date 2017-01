Un vestuario sin duchas y un parquet con bote irregular

La expedición del Valencia Basket tardará en olvidar el viaje a Zagreb, por las malas condiciones en las que encontraron el Dom Sportova. El director deportivo, el presidente y el entrenador no dudaron en afear el estado de las instalaciones en el micrófono de Gestiona Radio Valencia. El primero en hacerlo fue Chechu Mulero, muy crítico con el parquet: «No es normal en baloncesto profesional. Aquí no hay viento o lluvia. Sólo tienes que cuidar los balones, el parquet y las canastas. Hay zonas en las que el balón no bota». Vicente Solá fue un paso más allá «porque los vestuarios son de la España de los 60. No hay duchas y los jugadores han tenido que asearse en otro lado. Es algo que no es normal estando en la cuna del baloncesto europeo». Pedro Martínez no quiso hacer mucha sangre de las condiciones de trabajo que tuvo su equipo desde la llegada a Zagreb, aunque sí que indicó que no fueron normales para una competición del nivel de la Eurocup: «Ha sido como volver treinta años atrás en el tiempo. Es un pabellón que se ha quedado obsoleto pero es lo que hay, tienes que abstraerte y ponerte a jugar».