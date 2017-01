Arranca la Eurocup más exigente

Los jugadores del Valencia Basket comenzaron el 2017 trabajando puesto que deben tener los cinco sentidos alerta en el año que se acaba de estrenar. Al conjunto taronja le espera un mes de enero cargado donde se disputarán cuatro de las seis jornadas del Top 16 de la Eurocup y uno de febrero que puede ser más competitivo aún si logra acceder a los cuartos de final de la competición y en el Grupo F los dos grandes favoritos cumplen y también se clasifican para la siguiente ronda. El Grupo H, donde los taronja se medirán al Unicaja, Cedevita Zagreb y Alba Berlín, se cruza en la primera ronda eliminatoria frente al que encabezan el Bayern Munich y el Khimki, dos de los favoritos para alzarse con el título. Si ninguno de los dos equipos patina y queda eliminado por el Lietkabelis Panevezys lituano o el Ratiopharm Ulm, que ya demostró un buen nivel en la primera fase, serán los 'cocos' para los clasificados del grupo del conjunto de la Fonteta. Un camino durísimo que llevará a los dos semifinalistas de esa parte del cuadro a medirse en unas hipotéticas semifinales, si se van cumpliendo las previsiones, a equipos como el Gran Canaria, Hapoel, Lokomotiv o Zenit.

El calendario no va a dar tregua al equipo de Pedro Martínez, con lo que el técnico tendrá los dedos cruzados para que al equipo no le ocurra ninguna incidencia física que pueda alterar una fase de la competición donde la pasada temporada el Valencia Basket se llevó los dos grandes disgustos del año (la eliminación en el Top 16 de la Eurocup y en los cuartos de final de la Copa). Los taronja arrancarán su terreno montañoso mañana en Zagreb, donde visitarán al Cedevita de Shurna para abrir el grupo. El Top 16 se extenderá hasta el miércoles 8 de febrero, donde los valencianos viajarán a Berlín. El pico más exigente llegará entre la jornada tres y la cuatro, con el doble enfrentamiento frente al Unicaja. Entre el partido de Málaga, miércoles 18 de enero, y el de la Fonteta, 25 de enero, el Valencia Basket visitará al Real Madrid para comenzar la segunda vuelta de la Liga Endesa el domingo 22. No podrá bajar el pistón, puesto que después de recibir a los malagueños tendrá otro partido de máximo nivel en el recinto de Hermanos Maristas frente al Gran Canaria.

El único momento de respiro que esta temporada concede la Eurocup son las dos semanas de descanso hasta el comienzo de los cuartos de final, la horquilla donde se disputan los torneos coperos en toda Europa. La Copa del Rey de Vitoria está programada entre el 16 y el 19 de febrero mientras que el primer partido de los cuartos de final del torneo continental se celebrará el 28 de febrero. Hay que tener en cuenta que en la presente edición las eliminatorias no se disputarán en el formato de ida y vuelta sino en el de playoff al mejor de tres partidos, con lo que esa serie se podría alargar hasta el 8 de marzo. En caso de disputar esa ronda y tener que disputar el partido de desempate el encuentro que los taronja tendrán entre medias en la Liga Endesa será frente al Baskonia en Vitoria. Otra etapa de alta montaña en el caso de tener que lidiar con esa situación. Al Valencia Basket se le presenta un inicio de 2017 de nivel Euroliga.