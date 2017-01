«No me puedo morir sin ver al Valencia Basket ganar la Euroliga»

Miki Vukovic (Kralijevo, 1944), avanza hacia una de las vitrinas que relucen en la entrada del Pabellón de Godella. Antes de llegar a ella tiene que parar dos veces para saludar, no en vano sigue siendo uno de los vecinos más ilustres de la localidad de L´Horta. Cuando llega al santuario donde vuelven a brillar las cinco Ligas, cuatro Copas, dos Copas de Europa y un Mundial que conquistó con el Dorna no puede evitar que los ojos evidencien los síntomas de la emoción. Demasiada intensidad en los últimos días para un corazón que ya comienza a dar algún aviso. Tras el sentido homenaje de la Fonteta a su maestro es momento de reconocer su labor insuperable en un club que, veinte años después, sigue siendo el que mayor gloria dio al deporte valenciano. Aunque haya mucha gente que parece que lo haya olvidado.

¿Si en el Pamesa le consideran un maestro qué es usted para el Dorna Godella?

No lo se (ríe con ganas) pero lo único que puedo decir es que lo que hizo aquel equipo fue impresionante. Ese nivel de resultados, con aquella temporada invictos en todas las competiciones, es algo que ningún club lo ha vuelto a conseguir. Ver las copas todas juntas te permite dar valor a aquello. La historia hay que cuidarla y respetarla. Quiero dar las gracias al joyero Argimiro Aguilar por financiar su restauración.

Ese es su legado, puesto que la última Liga del ya Costa Naranja Godella la consiguió Gomelsky.

Correcto, esa temporada fue la que fiché por el Pamesa y se conquistó la sexta liga del Dorna frente al Salamanca entrenado por Moncho Monsalve. Esos partidos ya se disputaban en este pabellón del que tengo tan buenos recuerdos.

¿Es cierto que la construcción del pabellón llegó gracias a una entrevista en la radio?

Ese fue un momento impresionante. Acabábamos de ganar la primera Copa de Europa en Bari y José María García realizó un especial en Antena 3 Radio donde participó el alcalde de Godella, Enrique Bargues, y el director general de deportes del gobierno español, Rafael Cortés Elvira. García les apretó diciendo que no podía ser que un campeón de Europa que llevaba el nombre de Godella tuviera que jugar en Valencia o Llíria por no tener pabellón propio. Los políticos se comprometieron a invertir unos 400 millones de pesetas para construir un pabellón para Godella. Cumplieron.

No estaría mal que le pusieran entonces su nombre, ya que fueron aquellos éxitos los que pusieron a Godella en el mapa.

No me corresponde a mí decidir eso. Lo único que puedo es recordar con orgullo haber entrenado a un equipo que fue creciendo con jugadoras de la casa. Cuando empezó el Dorna nuestro competidor era el Banco Exterior, un equipo que se formó como una selección española para que las jugadoras prepararan los Juegos de Barcelona. Al final tenían que venir al Dorna si querían optar a ganar las Copas de Europa.

¿Estaba predestinado a entrenar en la Fonteta desde que llegó a Valencia?

No lo se pero es verdad que, desde el principio, los caminos de aquel Dorna y el Pamesa se juntaron. Los primeros años entrenábamos juntos en las naves que estaban situadas en la calle Penya-Roja, detrás del Hotel Rey Don Jaime. Allí es donde conocí a Juan y Fernando Roig. Estamos hablando de 1990 o 1991.

¿Cómo era aquella Fonteta?

No tenía nada que ver con la de ahora. Había jugadoras a las que les daban masajes en las manos antes de entrenar para superar el frío. Era un pabellón que en invierno era una nevera y en verano un horno.

Allí conquistó su última Copa de la Reina, en 1995.

Esa historia también es curiosa. Unos meses antes, charlando con José Rafael García Fuster, me dijo que el Ayuntamiento tenía una partida para solicitar organizar la Copa y en tono de broma me dijo que si la pedían era para ganarla. Le di la mano y cumplimos venciendo en la final al Sandra Gran Canaria.

¿Sigue pensando que si no le llegan a despedir del Pamesa hubiera acabado ganando la Euroliga?

Sí. Lo tengo claro porque mi modelo funcionó en todos los equipos para conseguir lo máximo en Europa. Pero es algo que sigo pensando que el club merece tener. Ahora como aficionado tengo claro que no me puedo morir sin ver al Valencia Basket ganar la Euroliga.

¿Su gran espina con el Dorna fue no conseguir la triple corona en las Copas de Europa?

Sí. Es algo que me dolió mucho porque quería despedirme del baloncesto femenino con el triplete en la Copa de Europa. En esa última Final Four, la de 1995, ya tenía claro que al acabar la temporada esa etapa de mi vida iba a finalizar porque ya se habían producido los primeros contactos con el Pamesa y me gustaba mucho el proyecto. Esa espina de no poder ganar el título ante el Como por todo lo que ocurrió es algo que me sigue doliendo.

¿Qué pasó con Jovancic, el árbitro serbio de aquella final?

Fue un robo muy claro. Esa final la pitó junto a un árbitro griego y después del partido vino el entrenador del Sporting de Atenas para pedirme perdón por la actuación de su compatriota. Aunque añadió que lo del serbio fue muy descarado. Desde entonces me encontré varias veces a Jovancic pero nunca lo saludé porque le podré perdonar en la vida aquello que hizo. Todo venía de algo que ocurrió en el Mundial Femenino, donde gané la medalla de plata entrenando a Yugoslavia. Él y yo sabemos lo que pasó.

Vamos, que es su 'Alfred Julbe' en la etapa del Dorna Godella.

Son cosas diferentes pero sí que fueron dos momentos extradeportivos muy tristes. Lo de Alfred Julbe en la Copa del Rey de Valladolid fue una falta de respeto a mis jugadores. También ocurrió algo parecido como reacción porque Aíto y Manel Comas me pidieron perdón por haber estado presentes y me dijeron que respetaban mi trabajo.

¿Cómo fue el primer contacto para fichar por el Pamesa en el 95?

El primer contacto fue con Fernando Roig en el Monte Picayo. Allí me explicó la idea que tenían de futuro para el club y yo le dije que era un reto conseguir con el baloncesto masculino para Valencia lo mismo que con el femenino. El entrenador era Herb Brown y querían darle un vuelco al proyecto aunque no se hubiera descendido de la ACB.

¿Es cierto que le mantuvieron la propuesta económica pese a que el contrato iba a ser en EBA?

Sí, eso fue así y siempre se lo agradeceré a Fernando que entonces era el presidente. Eso me creó una responsabilidad que me ayudó a conseguir todo tan rápido.

¿El Valencia Basket femenino será el relevo de aquel Dorna o Ros?

Lo que tengo claro es que no creo que la apuesta de Juan Roig se vaya a quedar a medias. En la Fonteta hablé con José Canales y se acercó Juan. Conoce todo lo que pasa en el equipo. Hay jugadoras valencianas que están jugando fuera al máximo nivel y que si regresan a casa puede hacerse un gran equipo.