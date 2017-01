Cuando Miki Vukovic saltó el jueves al parquet de la Fonteta para recibir el homenaje no pudo disimular su admiración por el aplauso cerrado que atronó desde las cuatro esquinas del recinto de Hermanos Maristas. Los 8.300 espectadores, puestos en pie, le tributaron la mayor ovación jamás escuchada bajo su techo. «Me emocionó el cariño de la Fonteta, tengo que decir que no me esperaba esa intensidad. Está claro que sabía que los aficionados iban a aplaudir, pero esa imagen de todo el mundo de pie y mucha gente con lágrimas en los ojos es algo que jamás se me olvidará. Sólo puedo decir gracias», rememora el maestro. Esa postal es la que más le llegó al corazón en un instante de alta carga emotiva.

Otro de los momentos más comentados fue el instante en el que Miki decidió saltarse el protocolo para ir a ofrecerle la Copa del Rey a Juan Roig, que se mantenía de pie desde su asiento en primera fila aplaudiendo como un aficionado más. «Fue algo espontáneo que en ese momento creo que debía hacer. El abrazo fue una reacción normal por parte de los dos y un momento emotivo porque al final hemos compartido muchos años juntos. Creo que para él también fue un momento emocionante y por lo que me han comentado a los aficionados también les gustó ver ese momento del abrazo. Fue como un símbolo de todo lo bueno que pasamos en aquel Pamesa», sentencia. Eso sí, las dos grandes protagonistas fueron sus nietas, Nina y Lula, que presumieron con orgullo de abuelo y pudieron tocar el trofeo del que tantas veces han escuchado historias en casa: «Fue un momento especial porque ellas, aunque son pequeñas, saben lo que significó aquel título. Saben todo aquello que pasó y ahora ellas son dos aficionadas más del Valencia Basket. Forman parte de la familia del club porque lo han vivido desde que nacieron».

Otro de los detalles que no le pasaron inadvertidos fue la nueva cara del pabellón «porque ahora la Fonteta está muy bonita. Es una maravilla la remodelación tanto por fuera como por dentro. Si recuerdo las primeras imágenes que tengo en mi memoria cuando comencé a entrenar allí con el Dorna parecen dos recintos diferentes. Si pones las fotos de 1990 y de 2016 encima de la mesa la gente pensaría que estamos hablando de dos pabellones».