La Fonteta ensalza al maestro

«El cariño no se compra con dinero y a ti te quiere todo el mundo». La frase se la pronunció Juan Roig a Miki Vukovic dentro del palco una vez acabado el partido. Sin cámaras, sin focos, sin miles de miradas escrutando sus gestos. En el corazón de la Fonteta se volvieron a fundir en un abrazo. Bueno, en algo más que un abrazo. Para Miki el apoyo de los hermanos Roig fue fundamental en todos sus años al frente del Pamesa. Como en todas las familias, con sus momentos buenos y los malos. Pero siempre con respeto y admiración. Dos adjetivos que anoche compartieron todos los espectadores presentes en el pabellón de Hermanos Maristas, que le tributaron al maestro la ovación más sentida jamás escuchada bajo el techo del vetusto recinto.

El momento más esperado de la velada llegó cuando sonó la bocina del final de tercer cuarto. Desde una de las esquinas del parquet, la cercana a la zona de vestuarios, emergió la figura de Miki Vukovic, flanqueado por sus nietas Nina y Lula. Dos perlas que no pudieron disfrutar a su abuelo dando cátedras de baloncesto al frente del Pamesa pero que desde anoche saben que es una de las personas más queridas para la afición del club. No van a fardar nada en el cole cuando pasen los Reyes. El técnico de Kraljevo se tocó muchas veces el corazón. Ese que le ha dado algún susto en los últimos años pero donde le cabe todo el amor que siempre ha tenido por una tierra que le acogió junto a su familia en la década de los noventa con los brazos abiertos. No pudo contener la emoción desde el segundo paso, puesto que tal y como confesó a este periódico tras el homenaje se había imaginado tantas veces ese momento que nunca pensó que llegara a suceder. El nuevo videomarcador proyectaba las imágenes de la final de la Copa del 98 frente al Joventut, con los actuales jugadores del Valencia Basket como espectadores de primera fila. Alguno de ellos, como Antoine Diot, tampoco pudieron contener la emoción. Un buen símbolo de lo que supone cuidar la memoria histórica, que las nuevas generaciones de jugadores sepan el legado que defienden cada vez que se ponen sobre sus hombros una camiseta que ahora es taronja pero que hace dos décadas se baño de gloria pintada de blanco y rojo.

Sus jugadores le quisieron dar una sorpresa. Mientras Vicente Solá le entregaba a Miki una placa apareció sobre el parquet el trofeo de la Copa del Rey portado por un emocionado Víctor Luengo, capitán de aquel Pamesa, y Miguel Maeso, el preparador físico del equipo. Flanqueados por César Alonso, José Luis Maluenda y Fernando Jiménez, entrenador ayudante en el 98, le dieron esa última sorpresa a un Vukovic al que ya no le cabían más emociones en el rostro.

Pero los maestros siempre tienen una chispa, una bombilla que se enciende. Miki entendió el simbolismo de ese momento, con la Copa en sus brazos. No dudó un instante en volverse hacia el palco y avanzar hacia un Juan Roig que no paraba de aplaudir. Se fundieron en el primer abrazo, el público, mientras la Fonteta aumentaba los decibelios de los aplausos. El máximo accionista le indicó que el trofeo le pertenecía a él y a sus jugadores. Vukovic volvió al centro de la pista. Sus dos nietas aprovecharon un respiro para tocar aquella copa que tanta felicidad simboliza para su abuelo. Ellas aún no lo saben, pero aquel título le dio la vida. Una vida dedicada al baloncesto, a Valencia, y que desde ayer ya forma parte de la eternidad. Un legado que ya se ha convertido en el broche de oro del treinta aniversario de la entidad. Su corazón.

«No puedo describir con palabras lo que he sentido. Menos mal que me tomé dos tranquilizantes en casa antes de venir. La ovación de la Fonteta que no ha parado en más de dos minutos es un recuerdo que ya forma parte de mi alma. Gracias a todos por el cariño, es el mismo que tengo yo por el club». Fueron las únicas palabras que pudo articular cuando fue preguntado por LAS PROVINCIAS antes de la tradicional cena de Navidad a la que, evidentemente, fue invitado junto a su familia.

La lágrimas también brotaron del banquillo del Valencia Basket. Pablo Martínez, fisio, Alfonso Castilla, delegado, y Martín Labarta, delegado de campo, son los supervivientes de aquel Pamesa de Vukovic. No pudieron contener la emoción al verse reflejados en las imágenes de la final de Valladolid. «Fue para nosotros como un padre», recordó Luengo. «Es muy bonito que haya podido disfrutar de un homenaje más que merecido», sentenció Alonso. Desde anoche, el «¡Miki, Miki!» ya forma parte de los sonidos de la Fonteta. Eterno. Maestro.