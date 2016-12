El Valencia Basket - ICL Manresa, en directo

Valencia Basket e ICL Manresa disputan el partido correpondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa. El Valencia Basket - ICL Manresa en el pabellón de la Fuente de San Luis. Los taronja llegan a este duelo tras cosechar una contundente derrota (94-82) en el Palau ante el FC Barcelona. Si el Valencia Basket vence, estará matemáticamente en la Copa del Rey.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL TÉRMINO DE CADA CUARTO.

Primer cuarto (24-20): El Valencia Basket ha comenzado con solidez el partido y se ha mantenido siempre por delante en el marcador. La derrota ante el Barça no ha hecho mella en estos primeros minutos.

Previa

Miki Vukovic recibirá a sus 72 años el homenaje que siempre soñó en la Fonteta. En su mente, desde su salida definitiva del Valencia Basket en junio de 2009 tras pasar por la secretaría técnica, se imaginaba una noche en la que recibir el cariño de los miles de espectadores que disfrutaron con todo lo conseguido por aquel histórico Pamesa. Hoy, por fin, se va a saldar esa deuda. Tan grande era que, incluso, merece eclipsar el foco deportivo. No todos los días se rinde honores a una persona que haya cambiado la historia de un club. El legado más importante del maestro Vukovic en la entidad valenciana no fue conquistar la Copa del Rey del 98 sino devolver al mapa profesional a un club que había quedado tocado de muerte tras el descenso de Huesca unos años antes. La historia del Valencia Basket desde el año 2000 no se entiende sin los cimientos que crearon el técnico balcánico y sus jugadores. En el descanso entre el tercer y el último cuarto del partido ante el ICL Manresa la Fonteta se pondrá en pie para ovacionar a Miki. Aquel hombre sencillo que compartía un café con todo aquel que se encontraba por los pasillos del pabellón.