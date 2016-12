La noche de Miki Vukovic

valencia. Miki Vukovic recibirá a sus 72 años el homenaje que siempre soñó en la Fonteta. En su mente, desde su salida definitiva del Valencia Basket en junio de 2009 tras pasar por la secretaría técnica, se imaginaba una noche en la que recibir el cariño de los miles de espectadores que disfrutaron con todo lo conseguido por aquel histórico Pamesa. Hoy, por fin, se va a saldar esa deuda. Tan grande era que, incluso, merece eclipsar el foco deportivo. No todos los días se rinde honores a una persona que haya cambiado la historia de un club. El legado más importante del maestro Vukovic en la entidad valenciana no fue conquistar la Copa del Rey del 98 sino devolver al mapa profesional a un club que había quedado tocado de muerte tras el descenso de Huesca unos años antes. La historia del Valencia Basket desde el año 2000 no se entiende sin los cimientos que crearon el técnico balcánico y sus jugadores. En el descanso entre el tercer y el último cuarto del partido ante el ICL Manresa la Fonteta se pondrá en pie para ovacionar a Miki. Aquel hombre sencillo que compartía un café con todo aquel que se encontraba por los pasillos del pabellón.

El guiño deportivo aparece en la importancia del último partido de 2016 para los taronja. Una victoria certificará el billete para la Copa del Rey de Vitoria de forma matemática. El torneo donde el equipo de Pedro Martínez intentará que aquel título de Valladolid no cumpla las dos décadas sin un acompañante en las vitrinas. De no conseguir el título, lo único seguro es que en 2018 se celebrarán los 20 años de la gesta única liderada por el MVP Nacho Rodilla y con nombres legendarios como Luengo, Berni, Swinson, Perry, Fox, Maluenda, Albert, Zubizarreta o César Alonso. Todos ellos también compartirán de forma simbólica el homenaje a Vukovic.

Tras la derrota en Barcelona, que truncó una racha de cuatro victorias consecutivas, el conjunto valenciano quiere cerrar el año con un buen sabor de boca ante su afición. La verdadera lucha en las tres jornadas que restan para el final de la primera vuelta es entrar en la Copa como cabeza de serie, para evitar en el primer cruce a Real Madrid y FC Barcelona. Los taronja y el Tenerife son los únicos que dependen de sí mismos, puesto que aventajan en una victoria al Baskonia y al Unicaja. Ese pequeño colchón es el que deben defender con uñas y dientes los hombres de Pedro Martínez frente a los manresanos, el UCAM en Murcia y ante el Estudiantes.

El ICL Manresa de Ibon Navarro, el que fuera segundo entrenador tanto de Paco Olmos como de Perasovic en la Fonteta, llega con la moral alta tras la victoria en el último segundo ante Estudiantes pero con la cruda realidad que marca su puesto de colista con un balance de 2-11. Su plantilla ha sufrido varios retoques, con la marcha de Andric y los fichajes de Machado y Zyatvsev. Para colmo, se presenta con la sensible baja del pívot checo Patrick Auda