Epi y la oferta de Pamesa

valencia. El éxito de España en los Juegos de Los Ángeles en 1984 fue clave para el nacimiento del Valencia Basket, puesto que fue entonces cuando a los hermanos Roig les comenzó a rondar la idea de liderar un equipo de baloncesto de primer nivel. Una de las estrellas de aquella selección fue Juan Antonio San Epifanio que, unos años después, jugó con la camiseta del Barça tres partidos en la Fonteta. No fueron las únicas ocasiones en las que visitó el recinto de Hermanos Maristas, puesto que su aparición más mítica fue con Magic Johnson en un acto promocional. Epi colgó las botas al finalizar la temporada 94-95, con el último título de la ACB en su palmarés en la final que conquistó el conjunto catalán frente al Unicaja. Los últimos años de su carrera, los de la horquilla que comienzan antes de los Juegos de Barcelona hasta su retirada, los pudo haber recorrido con la camiseta del Pamesa. El conjunto valenciano aprovechó los momentos de mayor desazón en el Palau, con las finales perdidas de la Copa de Europa ante aquellos genios de Split liderados por Toni Kukoc, y los cuatro años sin títulos en ACB del Barça del 91 al 95 para proponerle liderar un proyecto ambicioso en la Fonteta.

Los contactos, siempre personales, se produjeron después de algunos de esos partidos disputados en Valencia con la camiseta blaugrana. No fueron muchos, con lo que es fácil poner la lupa sobre ellos. De los cinco encuentros entre ambos equipos antes de la retirada del alero, elegido mejor jugador europeo de los 80, tan sólo se vistió en tres. Su mejor actuación en el pabellón de Hermanos Maristas fue el 2 de febrero de 1992, anotando 26 puntos en la victoria del Barça ante el Pamesa por 79-70. Aunque la oferta fue muy tentadora en lo económico, Epi decidió no romper su compromiso con el conjunto catalán, con el que siempre imaginó comenzar y acabar su carrera. La de los hermanos Roig no fue la única propuesta que recibió en aquellos años pero truncó el deseo de verle de blanco y rojo.