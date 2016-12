Claver se mide a su pasado

valencia. Víctor Claver debutó en la ACB el 30 de octubre de 2006 con la camiseta del entonces Pamesa Valencia. Fue en el Palau Blaugrana, disputando tres minutos en el primero de los 174 partidos en los que defendió en la Liga Endesa la camiseta taronja. El último de ellos también fue frente al Barça, el 30 de mayo de 2012 en el cuarto partido de las semifinales del playoff.

Esta tarde cerrará su particular círculo, de nuevo en el Palau y con el FC Barcelona de protagonista... pero en la otra acera. El alero de Maristas, ha recuperado ese rol tras la lesión de Perperoglou, se enfrentará por primera vez como profesional al equipo de su tierra. Una situación, sin duda, especial que no pudo disfrutar en su periplo en el Kimkhi, puesto que no estaba inscrito con los moscovitas para la Eurocup cuando se enfrentaron a los valencianos, ni en su etapa en el Lokomotiv puesto que disputó la Euroliga.

Todos los focos mediáticos estarán puestos como es lógico en Claver, tras el traspaso millonario de sus derechos en la ACB el pasado verano al Barça, pero el titular deportivo del gran partido de la primera jornada navideña de la ACB es la segunda plaza de la tabla, que de nuevo está en juego. El ganador del partido, además, certificará su pase matemático a la Copa del Rey de Vitoria. Los taronja aún perdiendo podrían asegurar esta jornada su billete si también caen al unísono el Gran Canaria, Bilbao Basket y Tecnyconta Zaragoza.

Pedro Martínez, tras conceder el día de Navidad como único libre de las fiestas, afronta la cita con todas las alarmas activadas puesto que recela de la piel del cordero con la que llega el equipo de Bartzokas, sumido en una crisis en la Euroliga donde es décimo con un pobre balance de 6-8 mientras en la Liga Endesa han perdido dos de sus últimos cuatro encuentros, por el cuatro de cuatro de su rival en ese tramo.

El nivel físico de las plantillas será un factor clave. A la ya comentada lesión de Perperoglou, el Barça ha tenido que convivir con la baja de larga duración de Pau Ribas y los constantes problemas físicos de buena parte de su columna vertebral, con Doellman y Navarro a la cabeza. La regularidad de Tomic, 32 puntos de valoración en el último partido de Euroliga frente al Armani, la explosividad de Rice, la irrupción de Vezenkov y la progresión dentro del equipo de Koponen componen el cuarteto que llega más fino a una cita que se ha convertido en clásica dentro de la ACB. Los partidos en el Palau se han abonado en los últimos años a la épica. El último de ellos fue el mejor ejemplo, con la victoria por 91-94 del Valencia Basket en la prórroga que supuso el perfecto 17-0 al final de la primera vuelta de la campaña 15-16. Contando el playoff, los taronja han ganado tres de sus últimos cuatro partidos en feudo blaugrana.

El encuentro será especial para dos jugadores del conjunto valenciano, San Emeterio y Vives. El cántabro igualará a Villacampa, palabras mayores, con 506 partidos en la ACB. Compartirán por unos días el puesto trigésimo de la tabla. El catalán se enfrenta por primera vez al equipo que tenía su fichaje encarrilado en verano hasta que se topó con el pago de la cláusula si querían cerrar la operación. Un morbo extra.

El Barcelona no ha parado en Navidad. Afrontó dos partidos de Euroliga: cayó en la pista del Baskonia (65-62) y ganó en casa ante el EA7 Emporio Armani Milán (89-75).