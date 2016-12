valencia. Niksic y Bijelo Polje son dos poblaciones de Montenegro separadas por 170 kilómetros. Entre ellas no suman 80.000 habitantes, algo que no ha impedido crecer el talento deportivo en unos porcentajes en cuanto a su población muy por encima de algunas grandes urbes. En la primera nació Bojan Dubljevic el 24 de octubre de 1991. En la segunda Kristina Rakovic el 26 de septiembre de 1995. Dos de las grandes perlas del baloncesto balcánico conviven desde hace un mes en el Valencia Basket, tras el fichaje de la ala-pívot para reforzar el equipo de la Liga Femenina 2. Los dos simbolizan el orgullo de la montaña negra, la definición derivada del veneciano de su añorada Montenegro que nos recuerda la tonalidad con la que se divisan los Alpes Dináricos desde el Adriático. Cuando un talento de 'Crna Gora' cruza las fronteras lo hace para triunfar. El camino de los dos jugadores ha sido paralelo antes de llegar a la Fonteta. Para Rakovic, la consolidación de 'Dubi' en el conjunto taronja tiene que ser su mejor motivación. Los dos dieron sus primeros pasos en el equipo de su ciudad, aunque Bojan lo hizo tan sólo en las categorías inferiores del Ibon Niksic y Kristina conquistó dos ligas de Montenegro con el Jedinstvo Bijelo Polje. Además de conocerse previamente por las concentraciones de las selecciones nacionales comparten su último trampolín antes de llegar a España. Podgorica. La capital del país, donde los ojeadores de toda Europa sincronizan sus radares.

El inicio del romance

«Mi hermano es un loco del baloncesto y siempre veía con él los partidos de la NBA. Teníamos un pique con los partidos entre Sacramento y los Lakers. Yo iba con Stojakovic y Divac y él con Kobe Bryant y O´Neal», así comenzó el romance de Dubljevic con el baloncesto. Con un pequeño halo profético: «Recuerdo que viendo uno de esos partidos le dije que un día yo iba a meter triples como Stojakovic». Aquel niño cumplió ese sueño que expresó en 2002, cuando aún no había cumplido los once años. Hasta su mecánica de es un homenaje a aquel exponente de 'raza blanca tirador'.

Un traductor de lujo

Kristina Rakovic le escucha de forma atenta. Tan sólo ha comprendido de su discurso los nombres propios puesto que el jugador ya se expresa en un perfecto castellano. La jugadora se defiende en inglés en la distancia corta pero prefiere la confianza de tener un traductor de lujo en el encuentro que realiza este periódico en el corazón de la Fonteta. Bojan acepta de buen grado. El primer contacto de Rakovic con la pelota naranja recuerda al de muchos jugadores que lo descubrieron casi por azar: «Cuando era pequeña no tenía mucho interés en el baloncesto, esa es la realidad. Mi historia nace de la casualidad. Un día me fui a correr y cogí un balón para lanzar unos tiros. Me vio un entrenador, se acercó y me dijo que me pasara un día a entrenar con ellos».

El jugador de Niksic ya se ha acostumbrado a disfrutar de la Navidad en España con las fechas cambiadas. Para la tradición ortodoxa el equivalente a la Nochebuena se celebra el 7 de enero. Mirando el lado práctico, le permite celebrar por partida doble junto con amigos y la familia que pueda desplazarse. «En nuestro país es una tradición muy arraigada pasar siempre las fiestas con la familia. Tenemos muchas fechas especiales para celebrar y en todas ellas están presentes nuestros seres queridos. Si cierro los ojos y pienso me salen siempre recuerdos con la familia. Es mi quinta Navidad fuera y no es fácil pero somos profesionales y hay que estar preparados para estas cosas», rememora Dubljevic. «Mis recuerdos de pequeña siempre están vinculados a la familia y más en estas fechas en la estábamos siempre en casa, aunque no es la primera vez que las paso fuera», sentencia Rakovic, que a sus 22 años ya sabe lo que es jugar en las ligas profesionales de Bosnia y Serbia.

La apuesta del Valencia Basket por el baloncesto femenino no pasa desapercibido en la conversación. La nueva jugadora de Canales tiene muy claro que no ha aterrizado en España de paso: «Sé que he venido a un club con mucha historia y me han contado que han apostado por el baloncesto femenino en los últimos años. No conozco la idea que tienen con el equipo para el futuro pero siempre que juegas en un club tan grande sabes que la ambición siempre existe». Para Dubljevic, ese paso al frente de la entidad es un ejemplo más del crecimiento como club: «La apuesta por el baloncesto femenino seguro que ayuda a que el club cada vez sea más grande. Si observas los últimos años se ve ese crecimiento en muchos aspectos y en los equipos de cantera ha sido espectacular. Me gusta que se apueste por la gente joven y ahora con las mujeres».

«Mi sueño es ganar un título grande con el Valencia Basket, con ningún equipo más». Cuando Bojan quiere decir algo con contundencia cambia las facciones del rostro. La barba espesa ayuda a darle más contundencia a su relato, y a su confesión: «Cuando acabó la pasada temporada me quedó la sensación de que necesito ganar un trofeo importante para este club. Ganamos la Eurocup pero necesito ganar uno más. Es uno de mis objetivos para el nuevo año, eso y jugar la Euroliga». Esa es la teoría, la práctica tendrá una cita importante en junio de 2017, cuando el Valencia Basket y el jugador decidan si ejercen la cláusula conjunta que prorroga su contrato hasta 2018: «Lo he repetido muchas veces y mi idea no ha cambiado. Mi primera opción siempre será quedarme el Valencia Basket. La primera. Después, cuando acabe la temporada quiero hablar con el club y veremos».

Los objetivos a corto plazo para Rakovic son distintos, puesto que el equipo senior taronja está diseñado para mantener la categoría en la Liga Femenina 2: «He venido a España con mucha ambición porque es una oportunidad muy importante para mi carrera. Ahora mismo estoy centrada en ganar los máximos partidos posibles con el Valencia Basket y que el equipo no tenga problemas para mantener la categoría. Es el objetivo que me han transmitido que tiene el club esta temporada y tenemos que luchar por conseguirlo».

Otra cosa es lo que ocurra a partir del próximo verano. Ahí, la deportista de Bijelo Polje lanza un mensaje ambicioso a la entidad de la Fonteta: «Si el año que viene sigo en el Valencia Basket ya pensaré en otros objetivos. Todo deportista quiere superarse y está claro que si logramos mantener la categoría y subir el nivel miraré hacia arriba, que en España es la Liga Femenina». Ese escenario, a día de hoy, no se contempla... aunque la entidad siempre ha dejado claro que lo que consiga la Cultura del Esfuerzo en la pista siempre se tiene que respetar.

El traductor barre para casa cuando se le pregunta a ella por el equipo de Pedro Martínez: «Lo mejor del Valencia Basket es el juego de Bojan Dubljevic, que es un gran jugador». Rakovic, que sabe que no ha mencionado el nombre de su compañero en la respuesta, no puede contener la risa. A la segunda, la traducción es la correcta: «No he tenido mucho tiempo de ver partidos porque han coincidido con los nuestros pero sí que presencié el último ante el Tenerife y la verdad es que fuimos muy superiores y me gustó el nivel defensivo y la forma de jugar». Lo que sí que reclama la jugadora es más apoyo «porque me gustaría que cada vez viniera más gente a ver nuestros partidos. El Valencia Basket tiene muchos aficionados y se que en la ciudad ha habido siempre tradición de ver baloncesto femenino con lo que creo que sí que podemos conseguir aumentar esa presencia».

Dubljevic, en la línea expresada por San Emeterio en este periódico, también prefiere el crecimiento paulatino del equipo esta temporada, sin tantos focos a golpe de récord: «Prefiero perder cuatro partidos ahora que ganarlos todos y después perder los importantes, los que deciden los títulos. Este año creo que estamos cada día mejor, entrenamos muy duro y dentro del equipo estamos muy unidos. Como en una familia. Creo que se está viendo ese crecimiento en los últimos partidos». El pívot pone el foco en el exigente comienzo de 2017 que le espera a los taronja: «Hace dos años ganamos la Eurocup y la pasada temporada no pasamos del Top 16. Eso fue un aviso de lo complicada que es la competición y de que no te puedes confiar en ningún momento. Tenemos muy cercano lo que pasó frente al Limoges y el PAOK. Los partidos de enero son muy importantes para nosotros. Tenemos una ambición muy grande en la Eurocup». Los dos terminan la charla teniendo claro que le piden al nuevo año «salud»... mientras Bojan Dubljevic vuelve a recalcar su deseo: «Ya lo he dicho antes, ganar un título. Una vez ganada la Eurocup me haría mucha ilusión conseguir una Copa del Rey o la ACB». ¿Un sueño que se cumplirá como el de Peja Stojakovic en 2002?