Valencia Basket | Sin complejos al Palau

Ganar en el Palau el martes (19.15 horas) tiene premio, y el Valencia Basket ya sabe cómo hacerlo. Significa lograr un billete de forma matemática para la Copa del Rey. Además, los pupilos de Pedro Martínez ya saben lo que es tomar la cancha del Barcelona, algo que lograron la temporada pasada. «Si el año pasado ganamos, ¿por qué no podemos hacerlo otra vez?», se preguntaba ayer Antoine Diot. El jugador taronja, sin embargo, admitió que la empresa no es sencilla.

«Son ellos los que juegan en su pista y creo que tenemos argumentos suficientes para poder luchar por la victoria», señaló en ese sentido Antoine Diot, quien junto a Joan Sastre visitó ayer la exposición itinerante (ahora se halla en el centro comercial MN4) por el 30 aniversario del Valencia Basket. «Va a ser un partido difícil, por supuesto, totalmente diferente, pero si competimos bien podemos tener nuestras opciones», comentó el galo.

El Valencia Basket viene de dar un golpe encima de la mesa tras imponerse con solvencia al Iberostar Tenerife, en lo que fue un duelo directo para mantenerse tras la estela del Real Madrid. «Para nosotros sería muy importante mantenernos en el segundo puesto y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo», indicó Diot, quien rechazó que el encuentro del próximo martes se considere como un duelo directo entre él y el base azulgrana Tyrese Rice: «Es un partido entre el Valencia Basket y el Barcelona. El baloncesto es un deporte de equipo, no me importa si él mete treinta puntos y yo solo dos, siempre que ganemos yo seré feliz. No me preocupa ese duelo ni ningún otro».

Joan Sastre también ve factible una victoria taronja en el Palau Blaugrana, y subrayó que va a ser vital la concentración durante los 40 minutos y sobre todo estar perfectos en defensa: «No debemos dejarles que hagan su juego, que no se sientan cómodos y llevar nosotros la iniciativa en defensa. Eso es clave si queremos llevarnos el partido».

El escolta del Valencia Basket abundó en la idea de que el equipo de Pedro Martínez no puede concederse un segundo de relajación. «Es básico ser regulares, partiendo desde la defensa. Jugar contra el Barcelona siempre es complicado y más en su pista, así que preveo un partido muy duro e igualado los cuarenta minutos», indicó el balear.

Sastre también se pronunció sobre si es una ventaja para el Valencia Basket el hecho de llegar al partido sin jugar en una semana, mientras el Barcelona habrá disputado dos encuentros de gran exigencia en la Euroliga: «Creo que están acostumbrados, llevan todo el año jugando dos o incluso tres partidos a la semana. No creo que sea una gran ventaja para nosotros, espero un choque igual de duro y de igualado».