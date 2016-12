En la vida, mientras se pueda, nunca hay que dejar cabos sueltos. En todos los órdenes, incluso en el deportivo. Desde que Miki Vukovic abandonará de forma definitiva el Valencia Basket, en junio de 2009 tras su paso por la secretaría técnica, flotaba en el ambiente la necesidad de un reconocimiento público a su figura. Posiblemente, la más importante en la historia de un club que cumple tres décadas de vida quitando de la ecuación a los mecenas del proyecto. Sobre el parquet, su batuta fue clave para crear los cimientos del equipo que ahora funciona a velocidad de crucero. Nadie sabe el final de la historia si aquella apuesta hubiera sido fallida. Sus dos salidas, la de los banquillos en el año 2.000 y la del fin de ciclo, dejaron demasiados rasguños. Es ley de vida. El jueves 29, en el descanso del tercer al último cuarto del partido que enfrentará a los taronja frente al ICL Manresa, esa herida simbólica cerrará para siempre. El Valencia Basket y su afición rendirán honores al maestro. Así le llamaban sus jugadores y así le recuerdan.

Todas las personas contactadas ayer por este periódico se cuadraron al conocer la noticia. No suele ocurrir una unanimidad así cuando preguntas a un grupo amplio de jugadores por un entrenador. Aquel Pamesa del 95, tras el descenso, se convirtió en una familia. «Miki era como nuestro padre», rememora Víctor Luengo. Vukovic no sólo dejó huella en la plantilla, también en los trabajadores. El mejor ejemplo es Alfonso Castilla, que debutó aquel año como delegado y sigue en el cargo dos décadas después: «Él fue el que me eligió para el cargo. Es una de las personas que más me ha ayudado a crecer en lo personal y en lo profesional. Si sacaba malas notas me reñía. Me hizo entender el significado de las palabras trabajo, honradez, honestidad y profesionalidad».

Más allá de sus números, de llevar al Pamesa a ser el único debutante en ganar la Copa, de liderar el estreno del Pamesa en Europa y disputar otras dos finales más, su legado llega hasta las entrañas de la entidad. Seguro que cuando vuelva a pisar el parquet se emocionará como lo hizo ayer: «Siempre me comporté como una persona de club y esos recuerdos buenos nos van a acompañar toda la vida». Una cita para ponderar la memoria histórica.