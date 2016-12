«Es positivo que tengamos menos ruido y bombo que la temporada pasada»

«Son actos bonitos, especialmente para los que somos padres y sabemos lo que se sufre en determinados momentos». La reflexión es de Fernando San Emeterio nada más salir de la habitación de Martín, un niño de Llíria apasionado por el baloncesto e ingresado en la planta infantil del hospital La Fe. El Valencia Basket completó ayer la acción 'Un Juguete, una Sonrisa', que por sexta temporada consecutiva fue posible gracias al acuerdo del club con la firma Falomir Juegos, que donó para la causa los juguetes que ayer repartieron los integrantes de la primera plantilla taronja en las secciones infantiles de los hospitales La Fe y Dr. Peset de Valencia. Sin duda, una de las iniciativas más especiales del año y que siempre siembra de sonrisas a los más pequeños. Esos que se quedan más asombrados por la altura de sus particulares reyes magos que por el juguete que acaban de recibir.

El alero cántabro tiene muy claro que la tranquilidad con la que está trabajando el equipo, en comparación con la expectación de la pasada temporada con el récord, está siendo buena: «Es positivo que tengamos menos ruido y menos bombo que la temporada pasada. Hace que tenga menos repercusión pero estamos en buena línea. Llegamos a Navidad segundos en la ACB y clasificados como primeros de grupo para el Top 16 de la Euroliga. Hasta el momento la trayectoria es buena y ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que siga siendo así». Contando las dos competiciones, el balance del Valencia Basket es de 16-4. Es decir, no tan rutilante como el 20-0 de hace un año pero casi igual de efectivo. Lo que parece evidente es que, en pleno proceso ascendente, acumular un 80% de triunfos es el mejor reflejo de que el trabajo está siendo más que positivo.

«Esa es la esperanza que tenemos, el ir trabajándolo poco a poco», reflexiona antes de apuntar una de las claves del crecimiento del equipo: «Lo que está claro es que no comenzamos la temporada como la pasada pero hemos ido creciendo ganando en pistas difíciles y eso al equipo le curte y le hace ganar confianza. Ha ocurrido por ejemplo en Málaga o Jerusalén. Ya hemos perdido en casa, sabemos lo que es, y creo que todo eso sirve para crecer». El periplo europeo de partidos lejos de la Fonteta, donde el Valencia Basket consiguió ganar los cuatro consecutivos, ha sido uno de los puntales. La racha taronja actual es de siete victorias seguidas, entre ACB y Eurocup, aunque San Emeterio está seguro de que tienen «mucho margen de mejora». El internacional apunta los aspectos que, en su opinión, debe mejorar el equipo de Pedro Martínez: «Estamos muy sólidos en defensa pero es verdad que tenemos momentos de desconexión donde paramos de jugar fluidos en ataque y eso lo tenemos que mejorar. Vamos a ver donde llegamos, lo importante es competir cada día porque si lo haces seguro que algún año enganchas algún título».

El cambio de año llegará para el conjunto valenciano con el inicio del Top 16 de la Eurocup. El recuerdo de lo sucedido la pasada temporada sigue muy vivo en el vestuario de la Fonteta: «Es un grupo difícil y complicado. Tenemos que estar muy atentos. Lo que nos ocurrió el año pasado nos tiene que servir para no menospreciar a ningún rival. Hay que intentar asegurar la clasificación sabiendo de la dificultad». San Emeterio lanza una última reflexión al club, igual de rotunda que la primera que ponderó la ausencia de bombo y platillo al calor del récord. El alero tiene firmada una opción, por parte del club, para extender su contrato hasta 2018: «Sí que me gustaría. Desde que he llegado a Valencia con mi familia estamos muy a gusto y ojalá podamos seguir».