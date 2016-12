El Cedevita de Shurna, Unicaja y Alba Berlín son los rivales del Top 16

La suerte no existe en el deporte. Lo más parecido es algo que se busca y se encuentra, pero que nadie te regala. Algo así debió pasar por la cabeza de Diot cuando el Lokomotiv dio un último arreón que parecía que iba a ser definitivo para que el conjunto ruso se llevara la victoria de Valencia (56-67). El primero de los tres triples del francés encendió la mecha, despertando a una Fonteta dormida y que por fin decidió que la música de viento iba a convertirse en presión. En un final de locos, con decisiones arbitrales impropias de una competición bajo el amparo de la Euroliga, se llegó al 75-77 a falta de cinco segundos. El balón final fue para Diot. El francés dribló hasta en cinco ocasiones buscando un hueco después de pasar el centro del campo. El tiempo se agotaba y los brazos de tres jugadores del Lokomotiv le nublaron la vista. Encontró un centímetro en el aire, un escorzo para tirar. El balón entró justo cuando sonó la bocina final. 78-77. Victoria y locura en la Fonteta. Anoche no había nada en juego... bueno sí. El orgullo. Aquello de 'no en mi casa'.

ficha técnica 79 Valencia Basket Diot (11), Sastre (10), Sato (9), Sikma (2), Oriola (10) -cinco titular- Thomas (2), Van Rossom (6), Dubljevic (14), Vives (-), Rafa Martínez (10), San Emeterio (2) y Kravtsov (2).

78 Lokomotiv Kuban Janning (6), Collins (12), Baburin (5), Jones (19), Vougioukas (12) -cinco titular- Ivlev (4), Zubkov (11), Zakharov (-) y Broekhoff (8). parciales 19-17, 20-18 (39-35), 14-23 (53-58), 25-19 (78-77) árbitros Zamojski (POL), Dragojevic (MNE) y Rodsand (NOR). Sin eliminados. asistencia Partido correspondiente a la décima y última jornada de la primera fase de la Eurocopa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.200 espectadores.

Más allá del triunfo, lo más importante ayer era conocer el resto de integrantes del Grupo H del Top 16. Se puede decir que el premio gordo tocó en la Fonteta. Cuando el conjunto taronja comenzó la fase definitiva del calentamiento ya conocía que los dos primeros rivales iban a ser el Cedevita y el Unicaja. Una combinación que, evidentemente, ya dejó claro que no va a ser un trabajo sencillo buscar una de las dos plazas que den acceso a los cuartos de final. El equipo croata se estrena como rival de los valencianos en Europa y presenta una plantilla muy interesante a las órdenes de Veljko Mrsic. Entre ellos destaca la figura de John Shurna, que volverá a la Fonteta para llevarse la ovación que se merece por su implicación la pasada temporada. El mejor ejemplo de que el club de Zagreb también quiere aspirar a la plaza de Euroliga que está en juego en la Eurocup es que en verano se negó a escuchar ofertas por su gran estrella, Miro Bilan.

El Valencia Basket quiso fichar a la perla de 213 centímetros antes de que llegara Bryant. La respuesta del presidente del Cedevita, Mladen Veber, fue que no iba a vender al jugador a ningún club. Tenía la sartén por el mango, puesto que el jugador no tiene ninguna cláusula de rescisión para poder meter presión a su entidad. La apuesta, visto el rendimiento del jugador en el inicio de temporada, le ha salido perfecta al Cedevita. Bilan es una de las piedras angulares de su equipo y promedia 13,9 puntos, 6,7 rebotes y 15,4 de valoración. Su duelo con Kravtsov y Dubljevic, con el morbo añadido de que pudo ser compañero, promete ser épico. Veteranos de fuste como Begic o Thomas le dan brillo.

El Unicaja, que haya sido cuarto de su grupo es impensable desde cualquier lógica y es el factor que sube el nivel al máximo, es un rival del que no hay que explicar su dureza. Junto a los valencianos partió al inicio de la competición como uno de los favoritos para ganar la Eurocup. Lo sigue siendo. El Alba de Berlín cierra el grupo y, aunque no tiene una plantilla al nivel de sus años dorados, cuenta con jugadores con una calidad alta, como Kikanovic (22,3 puntos por partido) o Dominique Johnson (15 puntos y 42% en triples). Las seis jornadas, la primera el 3 y 4 de enero, serán decisivas. El grupo de la muerte.