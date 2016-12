Una cita para seguir creciendo

valencia. Cuando el Valencia Basket perdió en la Fonteta frente el Hapoel en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocup muy poca gente podía imaginar dentro del club que en la última jornada todos los deberes se hubieran cumplido y el equipo taronja tuviera matemáticamente cerrada la primera plaza del grupo. No por desconfianza en las posibilidades deportivas propias sino por el aberrante calendario que, tras amarrar el 2-1 tras vencer en casa al Olimpija, llevó a los hombres de Pedro Martínez a enlazar cuatro viajes consecutivos por Europa. Las victorias en Krasnodar, Ulm, Jerusalén y Ljubljana permiten afrontar la última entrega de la fase de grupos, además de con el lógico objetivo de cerrarla con un triunfo más, como una gran oportunidad para seguir creciendo como equipo.

Si algo está quedando claro en las últimas semanas de competición es que Pedro Martínez está ganando de forma paulatina guerreros para su causa. Unos por un paso al frente deportivo, el caso de Will Thomas, y otros porque han mejorado de sus dolencias. El caso más claro es el de Van Rossom. El belga comenzó la temporada con el alta médica pero, desde el primer minuto, el propio técnico avisó que eso era una cosa y «el alta deportiva» otra. Esa se la ha ido ganado, tal y como explicó ayer el propio jugador en este periódico, con el paso de las semanas. El base ha encadenado buenas actuaciones en diciembre y la cita ante el Lokomotiv es otra gran oportunidad para acumular minutos en las piernas. Algo que también comparte Dubljevic, que disputó en Málaga su primer partido con exigencia tras superar su esguince de tobillo y que esta tarde tendrá una buena piedra de toque frente al conjunto de Obradovic.

Si se analiza el rendimiento de la plantilla taronja en los primeros meses de temporada, con altos y bajos para todos sus integrantes, el jugador que aún no ha encontrado el tono que demostró la pasada campaña es Luke Sikma. El primero que lo sabe es el californiano, que no baja el pistón en cada entrenamiento. La llegada de su padre a Valencia para pasar la Navidad, el mítico Jack Sikma que fue siete veces All Star de la NBA, seguro que es una motivación más para encontrar las sensaciones perdidas.

El resultado del partido no tendrá ningún impacto en el desarrollo de la Eurocup puesto que los números de la primera fase no se tendrán en cuenta para decidir ventajas de campo futuras. Sí que lo serán los seis partidos del Top 16. Algo que en la actual edición adquiere una mayor importancia puesto que las eliminatorias a partir de cuartos de final, pasarán dos equipos de cada grupo de cuatro, no serán a ida y vuelta sino a un playoff al mejor de tres como ocurre en la primera ronda de las series por el título en la ACB. La clasificación, el número de victorias y el average general serán los tres criterios decrecientes que se utilizarán para determinar el equipo que tendrá la ventaja de campo en cada cruce.

El Lokomotiv ha mejorado desde el cambio en los banquillos, precisamente tras perder frente al Valencia Basket en Krasnodar por 64-73. Desde ese momento, con Sasa Obradovic al mando, han ganado siete de los ocho partidos que han disputado y la única derrota, en Ulm, llegó después de una prórroga. El conjunto ruso está en Valencia desde el lunes preparando un encuentro en el que se juegan la posibilidad de acabar tercero de grupo. Lo lograrán si ganan el partido y el Ulm hace lo mismo en la pista del Hapoel Jerusalén.

La gran novedad en su plantilla con respecto a la primera vuelta es la marcha de Kenny Gabriel al Panathinaikos de Xavi Pascual, un movimiento que ha permitido a Kevin Jones dar un paso al frente en la rotación e importancia en el equipo. El americano ha pasado de promediar 4 puntos y 2 rebotes a 15,3 y 6,7. Collins se ha sumado a ese crecimiento del Lokomotiv en la segunda vuelta de la Eurocup, con un promedio de 16 puntos en los últimos tres partidos.

El Valencia Basket tratará de conseguir su primera victoria frente al Lokomotiv en la Fonteta, puesto que los dos únicos precedentes acabaron con victoria visitante. El balance global contra equipos rusos en el pabellón es de 9-4, aunque en cuatro de los últimos siete partidos los taronja no han logrado la victoria. Si hoy logran meten 100 puntos, los aficionados tendrán cerveza gratis... pero sin alcohol.