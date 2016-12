Van Rossom: «En la vida todo tiene su recompensa»

Ni una de las lesiones más graves que un jugador de baloncesto se pueda imaginar, un esguince de rodilla que terminó con una operación por dos edemas y afectación del cartílago, pudo con la sonrisa de San Van Rossom. Esa que se convirtió en la tarjeta de visita del belga cuando aterrizó en la Fonteta en el verano de 2013 y que, evidentemente, se ha reforzado a dos semanas de la Navidad con el crecimiento que ha experimentado su particular pretemporada en los últimos partidos. La expresividad de su rostro, para lo bueno y lo malo, siempre ha sido muy clara. Tras volver a disputar un partido oficial casi once meses después de caer lesionado, el base ha pasado en silencio el inicio del largo camino hasta reencontrar su mejor versión. Ser consciente de que las piernas no te van es una de las peores sensaciones que se puede tener sobre un parquet. Algo que, en diciembre, parece ir remitiendo. «Desde el principio dejé claro que esto no iba a ser de un día a otro sino que tenía que tener paciencia», reconoce a este periódico tras brindar junto a sus compañeros por un 2017 cargado de éxitos. Eso sí, no se conforma con su versión actual «puesto que estoy a un mejor nivel pero tengo que mejorar. Creo que estoy en la buena línea».

Van Rossom es importante en los esquemas de Pedro Martínez por encima de los números pero sus cifras también explican esa evolución en las últimas semanas. Si algo caracteriza su juego es la explosividad física, tanto a la hora de defender, de penetrar hacia canasta o de realizar sus tiros. Su suspensión es pronunciada, con gran desgaste de piernas. En sus últimos tres partidos en la Liga Endesa ha firmado un 5 de 8 en triples, mientras que en los cinco primeros tras su vuelta un 1 de 18. «Para un jugador lo más importante es volver a sentirse bien en la pista y más después de estar fuera con una lesión de casi un año», apunta antes de insistir: «Lo importante es que estoy sintiendo esa evolución. Aún puedo mejorar».

El jugador tiene claro que está comenzando a recoger los frutos de un trabajo en la sombra durante muchos meses, donde el apoyo de los recuperadores del Valencia Basket fue fundamental. Una rutina que no tuvo vacaciones y que siguió en Bélgica incorporando el trabajo en bicicleta, una de sus pasiones: «Siempre he tenido confianza en que iba a volver porque he trabajado muy duro en la recuperación. En el día a día, durante todos los meses que he estado fuera, me repetía que tenía que llegar. En la vida todo tiene su recompensa, la lesión fue muy dura pero si haces las cosas como tienes que hacerlas al final te recuperas».

El partido de mañana ante el Lokomotiv y el domingo frente al Iberostar serán otras dos oportunidades para seguir creciendo. Quien no estará en ese partido es Javier Beirán, que se lesionó ante el UCAM y sufre una rotura parcial del cruzado de su rodilla derecha. La última reflexión de Van Rossom es sobre el crecimiento del equipo: «El objetivo es llegar a tope a los momentos importantes de la temporada. Tanto a nivel individual como de equipo. No hemos empezado como el año pasado pero era imposible. El equipo aún no está en su tope».