Un primer golpe de Euroliga

Con el Martín Carpena en estado puro, sigue siendo uno de los pabellones con más decibelios de la ACB cuando acompaña un tipo de partido 'en el barro', Antoine Diot llamó a sus compañeros en pista. El marcador reflejaba un 70-70 tras canasta de Musli a 5.55 para el final. Todo lo que ocurrió desde entonces giró sobre la cabeza de Diot, de San Emeterio y de Kravtsov. Con pinceladas fundamentales de Thomas y Sikma en el rebote. En baloncesto, el carnet de veterano no se consigue sólo con la edad, que también, sino por las batallas acumuladas en pistas calientes. Los tres jugadores antes nombrados han disputado muchos partidos cerrados. Jugada a jugada, sin perder los nervios, y con aplomo desde el tiro libre. Una receta muy fácil de escribir pero no tanto de aplicar sobre un parquet.

El parcial de 13-21 en ese intervalo de tiempo sirvió para certificar un triunfo con un valor múltiple; acerca al Valencia Basket casi de forma matemática a la Copa del Rey, le permite depender de sí mismo para ser cabeza de serie del torneo de Vitoria y manda un primer aviso a su rival natural para jugarse una plaza para la Euroliga por méritos deportivos al final de temporada. Puede haber más de dos antes del playoff, puesto que si el conjunto malagueño pierde el miércoles en la pista del Zenit será uno de los rivales de los taronja en el Top 16 de la Eurocup.

La batuta de Diot, 12 puntos y 7 asistencias, tomó el relevo a un Rafa Martínez que rozó la perfección antes del descanso. La solidez de Kravtsov en la pintura, mientras Dubljevic recupera su mejor forma sigue siendo un seguro en la pintura, fue otra de las claves. En el primer tiempo el Unicaja hizo mucho daño cuando el montenegrino se midió con Ndiaye. Cuando Pedro Martínez modificó ese desajuste colapsó el conjunto malagueño. No es poca broma si hablamos de un equipo que se presentaba a la cita como el mejor equipo en rebote de ataque de la ACB. La dinámica de rotaciones, donde ambos técnicos fueron moviendo piezas para contrarrestar valores y pesos, dejó fuera a Oriola. Tanto fue así que el técnico taronja incluso llegó a reconocer que fue algo «injusto» tras el encuentro en el micrófono de Movistar Plus porque no había «encontrado el momento» para poner en pista al catalán. Un detalle que marca un partido táctico y de lucha de pizarras.

ficha técnica 83 Unicaja Lafayette (7), Smith (6), Waczynski (9) Suárez (5), Musli (18) -cinco inicial-, Díaz (-), Okuo (-), Fogg (15), Díez (1), Nedovic (4), Brooks (15) y Ndiaye (3).

91 Valencia Basket Diot (12), Martínez (22), San Emeterio (15) Thomas (2), Kravsotv (10) -cinco inicial-, Van Rossom (7), Sato (-), Dubljevic (7), Vives (3), Oriola (-), Sastre (9) y Sikma (4). parciales 18-24, 24-16 (42-40), 20-21 (62-61), 21-30 (83-91) árbitro Pérez Pizarro, Araña y Sacristán. asistencia Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Endesa disputado en el Martín Carpena de Málaga ante unos 7.500 espectadores.

El primer cuarto fue un intercambio de golpes con un ritmo endiablado. Los cuatro triples de Rafa Martínez permitieron a los valencianos abrir un primera brecha (18-24) que el Unicaja comenzó a cerrar con la defensa de presionante de Alberto Díaz a San Emeterio. El acierto de Fogg, y los buenos minutos de Ndiaye ante Dubljevic, remontó el marcador para los malagueños con un parcial de 11-0 (32-28). La contestación visitante volvió a salir de la 'muñeca tonta' de Rafa Martínez, que certificó su seis de seis en el triple para poner el 34-39. Una incomprensible antideportiva de Kravtsov sobre Musli que sólo vio Sacristán y un parcial final de 8-1 permitió al equipo de Plaza marcharse al descanso por arriba (42-40).

Al inicio del tercer cuarto, la irrupción de Sastre y Van Rossom rompieron los primeros esquemas del Unicaja. Aunque los locales volvieron a reaccionar con otro parcial rápido de 9-0 (59-53), dos triples de Vives y Sastre apretó el partido antes de inicio del último cuarto (62-61). Plaza y Martínez volvieron a calcar el esquema en los primeros minutos del periodo decisivo, con dos bases en pista. Vives y Van Rossom frente a los dos jugadores cajistas con pasado taronja, Nedovic y Lafayette. El primer golpe lo dieron los primeros, con una canasta de Van Rossom tras asistencia de Sastre y otra del mallorquín (62-66). La última reacción local llegó de la mano de Jeff Brooks, que supo encontrar las grietas en la defensa de Thomas y Sikma. Con un ese último arreón se llegó al 70-70. A ese momento donde Diot decidió que el partido iba a pasar por sus manos. Para dormirlo a su antojo o acelerarlo si hacía falta. Hasta el último detalle dejó claro el equipo que más metido estaba en la faena. Con la victoria ya decidida (83-89) Jamar Smith regaló una falta a Will Thomas a dos segundos del final. Plaza no se lo podía creer. Quien sabe si esos dos puntos de average valen oro durante la temporada. El Valencia Basket puede acabar la jornada segundo si pierde el Tenerife ante el UCAM y el Barça en Andorra.