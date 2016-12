Directo | Rueda de nuevo la pelota en el Carpena

Sigue aquí en directo el minuto a minuto del Unicaja - Valencia Basket desde las 18:30 horas en el Martín Carpena.

La Euroliga de la próxima temporada presenta dos ventanas deportivas para los equipos sin licencia en España, la del campeón de la Eurocup y la del equipo mejor clasificado al término del playoff de la ACB que no disponga de una de ellas. Los dos 'gallitos' son el Unicaja y el Valencia Basket. Hoy, sobre el parquet del Martín Carpena, se ven las caras por primera vez esta temporada. Lo harán, además, empatados con un balance de 7-3. El conjunto taronja marca a día de hoy la raya de los cabezas de serie para la Copa del Rey.

Will Thomas centrará todas las miradas. El ala-pívot de Baltimore se convirtió en jugador valenciano tras no igualar en Málaga la oferta de la Fonteta en el derecho de tanteo. Una situación que puso al jugador en el disparadero de la crítica en el entorno del club de los Guindos. Con quien también se reencontrará el Valencia Basket es con Nedovic. No disputa un partido en la Liga Endesa desde el pasado 15 de octubre donde anotó 23 puntos y acabó con 29 de valoración y no deja de ser importante en los esquemas de Joan Plaza. Tras mucho tiempo alejado de la cancha -dos meses-, ya jugó ante el UCAM Murcia en la Eurocup. Joan Plaza lo tiene a su disposición. Es cierto que Kyle Fogg ha subido enteros en las últimas jornadas pero el extaronja le otorgaba al técnico catalán una carta muy versátil en la baraja.

Tras disputar sus primeros minutos en Eslovenia será un partido importante para la recuperación de Dubljevic. El duelo físico en la pintura es de primer nivel, con Musli y Ndiaye como amenazas, y será una buena prueba para el tobillo recién recuperado del montenegrino. Eso sí, hasta que no llegue ese momento Kravtsov sigue asomando como el guardián de la casa.

Tanto Unicaja como Valencia Basket llegan con la misma racha ganadora en los últimos tres partidos (3-1) y presentan unas estadísticas también igualadas. Es como si en diciembre ya comenzara a germinar esa fotocopia entre dos equipos con presupuesto parecido y plantilla bien armada. El equipo de Pedro Martínez tratará de imponer su defensa, la segunda de la ACB, frente al ataque malagueño, el tercero de la Liga Endesa, en una cita donde tratarán de enderezar el rumbo lejos de la Fonteta tras las dos derrotas consecutivas en Fuenlabrada y Badalona.