Carles Duran: «Sigo pensando que merecía seguir pero nadie me engañó»

Carles Duran (Vilassar de Mar, 1976) sintió el sábado el cariño de la Fonteta, que le tributó una sentida ovación cuando fue presentado como entrenador del Bilbao Basket. Sus dos años de taronja fueron intensos, con el punto álgido de sustituir en el cargo a Perasovic tras el despido del croata. Mantiene la confianza en su trabajo intacta, así como la aceptación de que en el deporte profesional las reglas del juego las marca la pirámide.

-No puede esconder la sonrisa.

-Intento estar siempre alegre como filosofía de vida pero es cierto que estar en Valencia me la refuerza. Viví dos años magníficos porque además de lo personal mi familia fue muy feliz. Eso es muy importante.

-¿Le emocionó la ovación de la Fonteta antes del partido?

-Tengo muy buenos recuerdos de la Fonteta y el hecho de volver y que la gente me apreciara de esa manera es algo que me hizo sentir un momento muy especial. Soy una persona introvertida que no le gusta expresar en público mucho sus sentimientos pero fue muy bonito.

-¿La decisión de no salir a la pista hasta que quedaban pocos minutos para el inicio fue para que no le afectara todo ese lado emotivo?

-Me hubiera gustado saludar y hablar con tanta gente que no tenía tiempo. Eso es bueno porque significa que guardo el cariño de muchas personas pero ahora soy el entrenador del Bilbao Basket y en una tarde de partido lo único que tenía que hacer era estar centrado en el trabajo e intentar ganar. Por eso tomé la decisión de saltar a la pista a pocos minutos de las presentaciones. Aprovecho para mandar un saludo a toda esa gente que no pude saludar.

-¿Cual fue su primer pensamiento al llegar al banquillo visitante?

-El primer pensamiento fue sobre que bonita que está la Fonteta con la última reforma. Luego me dio tiempo de pensar en más cosas. Nunca quise dejar el banquillo de Valencia Basket pero sí que buscaba tener un protagonismo diferente y en Bilbao me lo han podido dar. Delante estaba el equipo haciendo la rueda y es verdad que me dio un poco de añoranza porque hay muchos jugadores a los que tengo aprecio.

-¿El abrazo de Juan Roig fue el símbolo del aprecio del club?

-Durante los dos años que estuve en Valencia en todas las ocasiones en las que coincidí con él me demostró su cariño. Fue un ejemplo más y es recíproco. Creo que Juan Roig me dio ese abrazo porque entiendo que valora mi trabajo en el club como yo valoro su confianza. Está claro que si tuve esa oportunidad como primer entrenador es porque él apoyo esa decisión.

-Volvió a Valencia como primer entrenador. Había gente que cuando expresó que su deseo era ese se lo tomó a broma.

-Los sueños son muy bonitos y ser primer entrenador sigue siendo un sueño. ¿Por qué no se va a hacer realidad?. Mi manera de ser puede que no sea muy abierta pero creo mucho en mí y en mis posibilidades porque creo que puedo ser capaz de hacer trabajar a la gente que está alrededor. En su momento claro que pensé que podía ser el entrenador del Valencia Basket porque creo que, con los altibajos que todo el mundo tiene, hice un buen trabajo.

-Bilbao se fijó en ese trabajo.

-Creo que se fijaron en el trabajo de ese año en el Valencia Basket y por eso me dieron la oportunidad. Intento hacer las cosas lo mejor posible y sigue siendo un sueño, dentro de la realidad, ser entrenador en la ACB. Me alegra mucho pero sin despegar los pies en el suelo.

-¿Fue una decepción el momento en el que le comunicaron que volvía al puesto de segundo?

-Sigo pensando que me merecía la oportunidad de seguir siendo el entrenador del Valencia Basket pero nadie me engañó. Cuando veo a Paco Raga o Chechu Mulero no les puedo tirar nada en cara porque nunca me engañaron. Creo que podía ser un buen entrenador para el equipo pero hay que aceptar que esas decisiones están en manos de quien están. Como pasa en todos los clubes.

-¿Valencia es una puerta que está abierta para un futuro?

-No es una decisión mía pero sólo puedo decir que es un lugar maravilloso para trabajar.

-Cuando Pedro Martínez fichó sabía que usted pensaba que debía seguir en el puesto. ¿Cómo fueron los primeros días de trabajo?

-Fue un proceso que llevamos con mucha normalidad, bastante rápido. Por un lado por mi parte porque cuando volví de vacaciones lo hice convencido de mi nueva situación. Cuando el club me transmitió la decisión me dio unos días para que lo pensara y decidí quedarme. Firmé un contrato de dos años para ser entrenador ayudante, por unas circunstancias tuve que hacerme cargo del equipo y aunque me vi capacitado para seguir nadie me engañó. Si Pedro Martínez hubiera querido tener otra persona a su lado también habría pasado con lo que creo que entre los dos encontramos un camino que creo que fue bueno.

-La llegada de Ponsarnau demuestra que ese puesto es importante.

-Jaume Ponsarnau es un grandísimo entrenador, por su experiencia, por lo que ha demostrado en sus equipos y porque es ayudante en el cuerpo técnico de la selección absoluta. El cambio no le ha ido mal al Valencia Basket en ese sentido porque es un gran entrenador.

-¿Qué sintió cuando le comunicaron el despido de Perasovic y que iba a asumir su puesto?

-La primera sensación fue de mucha tristeza porque Perasovic confió en mí cuando no era nadie en el mundo más cercano al Valencia Basket y pensé que si había pasado eso tenía una parte de responsabilidad importante porque formaba parte de ese cuerpo técnico. Después sentí mucha gratitud hacia el club porque me dio confianza desde el primer momento. Era lógico pensar que la situación era de interinidad y que podían buscar a otro técnico pero me arroparon siempre.

-Debutó con un viaje a Rumanía. El equipo cerró filas en aquel partido de Ploiesti. ¿Lo sintió así?

-Los dos años que he estado en el vestuario del Valencia Basket, tanto de segundo como de primero, me he sentido querido por los jugadores. Egoístamente pienso que tendrá algo que ver lo que les haya podido aportar porque al final para ellos como deportistas es su trabajo. Creo que el equipo se sentía muy identificado conmigo.

-Volviendo al aplauso de la Fonteta, ¿piensa que cerró algunas heridas de gente que le gritó tras aquella derrota frente al Bilbao en el día en el que venía de velar el cuerpo de su padre?

-Ese día fue muy duro pero no tengo ningún rencor. Al final el aficionado se expresa y el sentimiento que tuve ese día es para mí y nadie más, lo llevo por dentro. Lo único que le puedo decir a la gente es gracias y que apoyen siempre al equipo, en los buenos momentos y en los malos.

-¿Cual fue el mejor y el peor recuerdo de su último año?

-El mejor fue poder trabajar con Pedro Martínez porque es un valor añadido para mi camino como entrenador y el segundo estar en el club con los jugadores. Estar en el Valencia Basket significa estar con deportistas de primer nivel. Lo peor siempre son las derrotas o esos momentos donde cometes errores.

-¿Le gustó su salida?

-No me gustaron los últimos días cuando acabó el año, por parte del club y mía. Fue un me quieren, no me quieren y me quiero quedar o no me quiero quedar. Creo que podría haber sido un poco diferente pero me quedo con lo mejor, la calidad humana de todo el vestuario.

-¿El club debería pulir esos detalles o es algo complicado?

-Son cosas que al final nunca son fáciles. Somos un equipo profesional y el club siempre tiene que valorar muchas cosas en un tiempo determinado. Hay clubes que lo hacen antes y otros más tarde. Estoy muy agradecido al Valencia Basket por la oportunidad.

-¿Cómo le llegó el proyecto del 'renacido' Bilbao Basket?

-Me presentaron un proyecto muy ilusionante y a día de hoy lo siguen siendo. Ahora mismo es un club pequeño que creo que puede llegar a ser grande, en eso estamos.

-¿Sigue viendo al Valencia Basket como aspirante a todo y como club de Euroliga?

-Al Valencia Basket lo veo sólido, como siempre. Intentando entrar en ese grupo de nivel Euroliga con Barça y Real Madrid con un trabajo consolidado. La trayectoria del club es ejemplar. Más que el club todo el entorno, la ciudad, el público y la plantilla lo es. Valencia Basket es un club de Euroliga. Es algo que seguro que llegará porque tienen todos los condicionantes para serlo.

-¿La ACB está en peligro por el problema de los calendarios?

-La ACB es una gran competición y no la deberíamos perder y lo que es cierto es que la Eurocup es una grandísima competición pero que cuesta mucho dinero. No es real para los ingresos normales de un club. La ACB hay que potenciarla y no dejarla nunca de la mano.