Carles Duran regresa a su casa

valencia. El Valencia Basket inicia su exigente mes de diciembre en la ACB, donde se enfrentará a cuatro de los seis primeros clasificados, recibiendo al Bilbao Basket de Carles Duran. El técnico vuelve a su casa, puesto que pese a que a su periplo en la Fonteta duró sólo dos temporadas fue aquí donde demostró que tenía 'pasta' de primer entrenador al máximo nivel. El pasado año fue uno de los técnicos ayudantes de Pedro Martínez pero desde el primer momento dejó claro que su aspiración era otra. El club decidió no apostar por él para continuar como primer espada en el verano de 2015 y tan sólo había que esperar una oferta de un equipo ACB para verle marchar. Llegó de Bilbao. Unos meses después regresa con el conjunto vasco con el mismo balance que los taronja.

Pedro Martínez no pudo esconder ayer su malestar por la clara incidencia física con la que llega su equipo a la cita. La semana limpia de trabajo, sin partido en la Eurocup, se convirtió en una especie de quinto cuarto del último encuentro frente al Real Betis. «Para lo único que ha servido no jugar entre semana es para que los problemas físicos que vieron más de 8.000 personas el domingo lo hayamos visto unos pocos en los entrenamientos», sentenció ayer. El parte médico es similar, puesto que ni Dubljevic ni Sastre jugarán (el mallorquín ya no saltó en el segundo tiempo por una contractura en la inserción de aductor izquierdo) y San Emeterio y Sato se vestirán pero con un asterisco enorme que ayer definió el técnico: «No están entre algodones sino lo siguiente. Están muy al límite, entrenaron el jueves por primera vez y hay que ver si no se resienten». El africano ha superado el proceso vírico pero está aún débil y el cántabro arrastra un golpe en la cadera.

Dentro del parte de guerra la única noticia positiva es la recuperación de Diot, que jugó ante el Real Betis con una faja por su lumbalgia. Los ocho jugadores sanos serán los que tengan que tirar de carro en un encuentro que puede marcar el grado de urgencias antes de final de año con la clasificación de la Copa del Rey, y el intento de ser cabeza de serie, en juego.

El Bilbao Basket regresa a la competición donde está dando su mejor nivel, puesto que volvió a perder en Vilnius un partido de Eurocup en la que aparece último de grupo a falta de dos partidos. En la ACB ha encadenado dos victorias donde ha acumulado un +28 de average y su pólvora se concentra en la tripleta formada por Bamforth, Mumbrú y Eric. El alero es, sin duda, una de las grandes amenazas. El Valencia Basket decidió este verano prescindir de la figura del tres alto y con Sato entre algodones la defensa a Mumbrú se presenta como clave. El duelo del pívot nigeriano con Kravtsov promete ser otro de los termómetros. El ucraniano se presenta a la cita con un espectacular 20 de 23 en tiros de campo desde que viste de taronja.