El Cajabilbao dio paso a los grandes

valencia. Hay pequeños pasos en la historia de un club que, con la perspectiva que siempre da el tiempo, brillan con más intensidad. En la temporada 89-90, el Pamesa se quedó a las puertas de acceder por primera vez a las eliminatorias por el título tras perder un partido decisivo en Vitoria en la última jornada de la segunda fase. El conjunto de Figueroa tuvo que jugarse con el Cajabilbao el llamado playoff de clasificación al mejor de cinco partidos. Al ganador del mismo se le abriría la siguiente temporada las puertas del Grupo Par, donde les esperaban el Real Madrid y el Barça.

Los dos primeros partidos de la serie se disputaron en la Fonteta y el entonces equipo azulejero tenía muy claro que debía amarrar las dos victorias si no quería sufrir en La Casilla. El primer episodio no pudo ser más emocionante. Los 3.000 espectadores que acudieron al recinto de Hermanos Maristas tuvieron que contener la respiración hasta el último segundo. Con 78-86, a falta de cuatro minutos, todo parecía perdido ante un equipo en el que brillaron Carbajo e Iturriaga, que sumaron 40 puntos. El panorama era muy negro para el Pamesa, con Branson eliminado por faltas y 26 puntos en su casillero. El equipo se encomendó a Indio Díaz y Rogers. El primero asumió los galones en la intendencia y el californiano ejecutó al Cajabilbao liderando un parcial de 13-4 que puso el 91-90 final. El sufrimiento, eso sí, no se había acabado en las gradas de la Fonteta. El equipo vasco tuvo dos bolas de partido. La primera fue rechazada por el aro y la segunda, que comenzó con un ataque en los últimos quince segundos del encuentro, fue neutralizada por la defensa valenciana. El 1-0 supo a gloria, aunque quedó patente que el sino de la eliminatoria iba a ser sudar en cada minuto.

Dos días después, el 5 de mayo de 1990, el Pamesa saltó a la pista dispuesto a encarrillar la serie. Con el arbitraje de Amorós y Martín Bertrán, las gradas del pabellón se llenaron con los tres millares de fieles que se convirtieron en la media de asistencia de aquella temporada. Apuntalado por los puntos de sus cuatro magníficos (Rogers, Díez, Díaz y Branson), el 46-30 al descanso parecía presagiar una tarde más cómoda que en el primer partido de la serie. No fue así. Liderados por Simpson e Iturriaga, entre los dos masacraron el aro del Pamesa sumando 50 puntos, el Cajabilbao rozó la sorpresa... pero murió en la orilla que marcó el 85-83. La eliminatoria se marchó 2-0 a Bilbao y el Pamesa no desaprovechó la primera oportunidad en La Casilla. Aquel 86-88 acabó con una sentida celebración. Los grandes ya estaban esperando.