El Atlético de Gil y Gil asaltó la Fonteta en 1990

valencia. El Real Betis es el quinto equipo 'futbolero' que visita la Fonteta en un partido oficial de la ACB. El 97% de esos envites, 66 de 68, corresponden a los disputados frente al FC Barcelona y el Real Madrid. Los otros dos responden a los encuentros frente al Atlético Madrid Villalba y el Grupo IFA Espanyol. El último precedente fue el disputado frente al equipo madrileño, el 19 de septiembre de 1990. En ese verano, Jesús Gil y Gil decidió apadrinar al equipo del Guadarrama como alternativa a los pesos pesados de la capital, Real Madrid y Estudiantes. Fueron fuegos de artificio ya que la apuesta duró un año, pero las aficiones disfrutaron con un equipo vistoso con dos fichajes de campanillas, Walter Berry y Shelton Jones. Entre los dos cobraban 150 millones de pesetas.

El Pamesa afrontaba el primer partido de la temporada 90-91 con la ilusión de debutar en la A1. Por fin, el conjunto azulejero iba a enfrentarse a los grandes de la competición. Ya por entonces en la ACB existían discrepancias. En la asamblea previa al inicio de aquella Liga Juan Roig defendió que los partidos entre semana se jugaran los martes y no los miércoles para no coincidir con el fútbol europeo. No le hicieron caso. Unos 3.000 espectadores presenciaron aquel encuentro que coincidió con un partido del Valencia en la UEFA.

Shelton Jones se bastó para ganar al Pamesa. Ante la ausencia de Berry, el ex de los Warriors y los Sixers firmó su primera exhibición en España, con 41 puntos, 14 rebotes y 40 de valoración. Por parte del equipo de Figueroa, la gran resistencia fue Brad Branson con sus 18 puntos y 14 rebotes. Al descanso (36-27), Jones ya había anotado 23 de los puntos de su equipo. El Pamesa controló el encuentro hasta el 69-63, pero un parcial de 1-8 plagado de fallos del Pamesa decidió el triunfo del Atlético. Salva Díez tuvo la última posesión pero no logró anotar (70-71).

Un año antes, la visita del Espanyol de Ferran Martínez sí que acabó con victoria. En el debut en casa de Toni Ferrer, que cogió una semana antes el testigo de Serra, se consiguió un triunfo por 93-89 que acabó con una racha de nueve derrotas consecutivas. El público invadió la pista tras sonar la bocina final para celebrarlo.