Pedro Martínez: «Las lesiones forman parte del camino»

El Valencia Basket ha partido esta mañana rumbo a Krasnodar, donde mañana juega un importante partido de la Eurocup frente al Lokomotiv Kuban de Katsikaris. El equipo ha estrenado por primera vez la conexión directa que enlaza Valencia con Moscú, lo cual hará un poco más fácil uno de los desplazamientos más complicados del calendario. La única baja para el encuentro es la de Dubljevic, que estará al menos tres semanas fuera de competición por su esguince. El técnico, Pedro Martínez, ha recordado antes de subirse al avión de los peligros del Grupo D: "Sabemos de la dificulatad que siempre tiene ganar fuera de casa, en Europa un poco más por le tema de los viajes y de los arbitrajes que son un poco diferentes y tenemos que estar preparados para ello y dar una buena respuesta. Estamos en un grupo complicado donde aún pueden pasar muchas cosas. No hay que dar nada por hecho".

El técnico ha querido lanzar un mensaje al equipo con la lesión del montenegrino, puesto que la decisión es la de no fichar al considerar que el juego interior sigue siendo de garantías: "Las lesiones forman parte del camino y lo vemos más como una oportunidad para crecer como equipo y para otros jugadores. Siempre el equipo tiene que estar por encima de cualquier individualidad, por muy importante que sea. Dubljevic es muy importante para nosotros pero el equipo está por encima de todo y tenemos que dar una buena respuesta. El año pasado también se perdió más del veinte por ciento de los partidos que jugamos. En esos partidos tuvimos una buena respuesta de equipo sacando victorias. No sirve de nada lamentarte sino esforzarte, mirar dentro del equipo y seguir compitiendo".

El catalán ha insistido en esa idea "porque el equipo tiene que encontrar respuestas y lo que tenemos que hacer es no lamentarnos más de la cuenta. Nos sabe mal por él, que va estar unas cuantas semanas fuera y es desagrable por ese motivo, pero el equipo tiene que dar una respuesta y sobreponerse a las dificultades. Las lesiones, los viajes y los rivales forman parte de nuestro camino y no podemos caer en el desánimo. Todos los equipos tienen lesiones y nosotros no vamos a ser diferentes".