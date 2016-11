Máxima preocupación con Dubljevic

El Valencia Basket contiene el aliento con Bojan Dubljevic, hasta conocer el resultado de la prueba complementaria que le realizarán hoy para determinar el alcance exacto de la lesión que se produjo el sábado en Fuenlabrada. La primera exploración médica de ayer confirmó el diagnóstico realizado en el Fernando Martín. El pívot sufre un fuerte esguince en su tobillo derecho tras una acción fortuita en una defensa sobre Xavi Rey a un minuto del descanso. El fuerte dolor que ayer sufría el jugador, y el recuerdo fresco de lo ocurrido con Van Rossom la pasada temporada, activó la prudencia interna extrema. El club decidió ayer no publicar ningún parte médico tras la primera exploración hasta conocer el resultado de las pruebas complementarias que le van a realizar. El sentido de las mismas es descartar cualquier lesión más grave o, en su caso, conocer desde el primer día la magnitud del problema. Hasta entonces nadie se atreve hablar de plazos.

El primero en dar una pista de que los dedos están cruzados con el pívot fue Pedro Martínez. El técnico se mostró muy claro a la hora de analizar, aún en caliente en Fuenlabrada, la lesión de Dubljevic: «Es un esguince fuerte y seguro que los próximos partidos no los va a jugar. Entiendo que va a necesitar tiempo pero no te puedo decir cuanto porque no lo se». Dentro del club firmaban ayer que se confirme que tan sólo sufre un esguince limpio de tobillo y que el tiempo de baja se estipule en un par de semanas.

Las lesiones siempre vienen mal pero es cierto que la del montenegrino asoma en un momento delicado del calendario y de los movimientos en la plantilla. El equipo se ha quedado con doce jugadores tras la cesión de Jankovic al Aris y con Kravtsov en pleno proceso de adaptación. El ruso, evidentemente, tendrá que dar un paso al frente en los siguientes partidos. Oriola será su relevo y Thomas también tiene que aparecer por fin. En las últimas tres semanas de noviembre la agenda del Valencia Basket es muy exigente, con tres partidos fuera de casa en la Eurocup (Krasnodar, Jerusalem y Ulm), y las citas ante el Baskonia, Joventut y Real Betis en la ACB.