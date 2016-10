El Valencia Basket pagará 5.000 € al mejor 'matador' aficionado

El Valencia Basket ha presentado hoy un concurso para encontrar el mejor 'matador' aficionado de España, que contará con una dotación económica de cinco mil euros.

Organizado en colaboración con Movistar, el concurso tiene una fase inicial que ha empezado hoy y dura hasta el próximo 13 de noviembre, en la que los deportistas deben subir a las redes sociales o al apartado que se ha creado específicamente en la web del club valenciano vídeos de sus mate.

Todos los vídeos válidos que sean presentados dentro de plazo serán publicados en la web del Valencia Basket y entre el 14 y el 23 de noviembre, los aficionados podrán votar por sus mates favoritos en la propia página.

Para ser válidos, según explicó hoy Víctor Luengo, excapitán del club valenciano y ahora parte de su departamento de mercadotecnia deben estar hechos en una canasta de tamaño estándar por un jugador o jugadora mayor de edad, residente en nuestro país, que no tenga contrato profesional en la ACB o en la LEB y que no use ningún tipo de ayuda para alcanzar el aro.

Cada usuario podrá votar una sola vez al mismo participante, aunque sí podrá votar hasta un máximo de 5 participantes diferentes.

El 24 de noviembre se darán a conocer los ocho finalistas que se enfrentarán entre ellos en los descansos de los partidos del Valencia Basket como local en la ACB y tendrán cubiertos sus gastos de desplazamiento dentro de España y su alojamiento en Valencia. Los dos concursantes que se enfrenten en casa partido tendrán dos intentos y veinte segundos para hacer su mejor mate.

Un jurado formado por tres personas decidirá cuál de los dos avanza a la siguiente ronda. La primera eliminatoria del concurso tendrá lugar durante el partido entre el Valencia Basket y el Real Betis Energía Plus programado para el 27 de noviembre.

"Impulsar este primer 'Concurso de Mates Nacional Amateur' supone una nueva apuesta por la promoción del deporte", señaló Vicente Solá, presidente del club valenciano.

Solá y Vicente Gisbert, director de gran público en Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia de Telefónica España, aprovecharon para anunciar un acuerdo por el que con motivo del treinta aniversario del club, la empresa organizará una actividad en el descanso entre el tercero y el cuarto de los partidos del conjunto valenciano en la ACB.