La Fonteta quiere la primera

valencia. El Valencia Basket vuelve a la Fonteta para disputar un partido de la ACB casi un mes después, cosas de una Liga Endesa impar donde los taronja ya han descansado el partido que les toca en la primera vuelta y donde tres de los cuatro primeros encuentros los ha tenido fuera de casa. La visita del Morabanc Andorra supondrá el debut de Viacheslav Kravtsov. El ucraniano, en cuanto pise la pista, se convertirá en el jugador número 245 en vestir de forma oficial la camiseta del Valencia Basket, otro dato contundente que refuerza el músculo de un club que está cumpliendo las tres décadas de existencia. La fuerza del ucraniano será hoy importante para frenar los 216 centímetros de Shermadini. El georgiano sigue siendo uno de los puntales del conjunto del principado, aunque la versión 2015-2016 la han mejorado hasta convertir al equipo en uno de los aspirantes a rascar un plaza en la Copa del Rey.

Vladimir Jankovic verá el partido vestido de calle. El alero griego se convirtió en el primer descarte técnico de la temporada, puesto que el viernes Pedro Martínez tuvo que elegir por primera vez que jugador se quedaba fuera de la lista sin que hubiera ninguna lesión o enfermedad que determinara el roster. La decisión, totalmente deportiva, es un aviso al jugador. Si su adaptación en la pista hubiera estado más acelerada a estas alturas del calendario hubiera sido Sato el elegido. Así estaba la baraja en la confección de la plantilla en verano y así lo sabía el africano. Pero el baloncesto no es sólo teoría. Sato se ha ganado en la pista seguir activo en la plantilla de ACB y el entrenador se ha basado en la meritocracia. Un buen mensaje al vestuario.

El conjunto taronja tratará de traducir su imponente inicio como visitante con la primera victoria ante su afición, puesto que los dos partidos oficiales que ha disputado en la Fonteta en este inicio de campaña acabaron con las derrotas frente al Real Madrid y el Hapoel. El rival no lo pondrá fácil ya que el Andorra ha viajado a Valencia en un grandísimo estado de forma. Sus números no engañan. El equipo de Peñarroya es el tercer ataque de la ACB (87,75 puntos por partido) y el segundo mejor valorado (con 109,5). Lo que le hace un equipo más temible es que no sólo está brillando en las estadísticas ofensivas sino también en las defensivas. El Andorra es el equipo que más balones roba de la Liga Endesa. Esas 13,25 posesiones extra por encuentro son un peligro, más teniendo en cuenta que los taronja han comenzado el curso un tanto despistados con las pérdidas, ya que promedian exactamente esos 13,35 que roba el Morabanc. Un dato a tener en cuenta. La cita servirá para el reencuentro de los dos entrenadores. Pedro Martínez dirigió desde al banquillo a Peñarroya en dos ocasiones. La más prolongada fue en Manresa, entre 1991 y 1994. El conjunto taronja ha tenido toda la semana limpia, al descansar en Eurocup, para preparar el partido. Un dato positivo teniendo en cuenta el debut de Kravtsov.