«El Valencia Basket ya quiso ficharme cuando estaba en China pero no me dejaron salir»

valencia. El Valencia Basket volvió a cumplir con el fichaje de Viacheslav Kravtsov (Odessa, 1987) una de las máximas introducidas por la dirección deportiva hace ya muchas temporadas, primero con Toni Muedra al frente y ahora con Chechu Mulero. El club tiene una división muy completa de los jugadores en función de sus perfiles y suele recurrir a la confianza de aquellos que en su momento pasaron el corte para convertirse en objetivos. Algo que permite un margen de maniobra más dinámico en situaciones de urgencia, como la de encontrar un sustituto de primer nivel a John Bryant en pleno mes de octubre.

Con el mercado NBA ralentizado, puesto que los pocos interiores cortados estaban apurando sus opciones de seguir allí con la Liga de Desarrollo como opción antes que Europa, la entidad valenciana movió ficha con un viejo conocido. El nombre de Kravtsov estaba en la carpeta de jugadores apetecibles desde mayo de 2015, cuando se llegó a la conclusión de que se tenía que cambiar la pieza de Kresimir Loncar para la siguiente temporada antes de fichar a Hamilton. El ucraniano confesó ayer en su presentación que la entidad de la Fonteta intentó su contratación pero que se encontraron con la oposición de los Foshan Long Lions: «Hubo algunos intentos un par de años atrás, el Valencia Basket quiso ficharme cuando estaba en China pero mi club de allí me tenía que dejar marchar tres partidos antes de que acabara la temporada y no me dejaron. Antes de irme a la NBA también hubo algún interés». Tras su gran campaña en el CAI Zaragoza y el buen nivel mostrado en el Preeuropeo, el pívot dio orden a sus agentes de buscar un contrato acorde al caché que había alcanzado. Algo que no llegó hasta que el Valencia Basket llamó a su puerta. «Estaba esperando una buena oferta y la de Valencia lo era», sentenció en su puesta de largo realizada en Ford Montalt.

Pedro Martínez anunció el viernes que Kravtsov debutará el domingo ante el Andorra, con lo que se tendrá que descartar a un jugador para la ACB. El ucraniano declaro que el entrenador le ha pedido «que me centre en la defensa y aportar dureza y que ya nos ajustaremos en la parte ofensiva con el tiempo», algo que está en consonancia a lo que cree que puede dar al equipo: «Aportaré mucha intensidad y defensa. Soy atlético y puedo ayudar a frenar a los rivales». El ucraniano, tal y como confirmó ayer este periódico, se está acoplando a buen nivel en sus primeros entrenamientos teniendo en cuenta que aún tardará en sellar la sinergia perfecta tanto con el resto de interiores como con los bases, no en vano una de sus armas ofensivas es la continuación del 'pick and roll' y la culminación de las jugadas. El viaje a Santiago con sus compañeros, pese a no poder disputar el partido frente al Obradoiro, le sirvió para darse cuenta de que ha llegado «a una organización que está muy preparada».

Kravtsov lucirá el dorsal 55, el mismo que defendió en Zaragoza, y se marca retos ambiciosos con la camiseta taronja: «El objetivo tiene que ser llegar lo más lejos posible en todas las competiciones e intentar ganar la Eurocup y la ACB». En su presentación, el presidente Vicente Solá ponderó la elección de Mulero y Martínez para suplir a Bryant: «Han pensado que es el tipo de jugador que mejor completa el resto».