30 años de historia del Valencia Basket

El Valencia Basket ha inaugurado esta tarde la exposición fotográfica que repasa los 30 años de historia de la entidad en un acto multitudinario que ha congregado a más de 300 invitados en el Ateneo Mercantil de Valencia. El Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha sido el encargado de cortar la cinta que ha supuesto la apertura de esta exposición, acompañado por el director territorial de Bankia, Miguel Capdevila, la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa y el presidente Vicente Solá y el consejero delegado Paco Raga en representación de Valencia Basket.

Tras la inauguración, estos cinco protagonistas han encabezado la primera visita a la exposición, acompañados por la primera plantilla y el cuerpo técnico de Valencia Basket, así como del equipo de Liga Femenina 2 y el resto de invitados del mundo de la política, el deporte, la empresa, antiguos jugadores y directivos del Club, patrocinadores, medios de comunicación, peñistas y aficionados que habían recogido su invitación para este evento.

Esta retrospectiva recorre de forma cronológica los 30 años de existencia de la entidad taronja a través de 146 fotografías distribuidas en 41 paneles diferentes que se ordenan alrededor de una pista de baloncesto de parquet que ha sido instalada en el Ateneo Mercantil para la ocasión. La exposición la completan otros cuatro paneles explicativos de la historia del Club y una serie de objetos históricos que se han colocado sobre la pista de baloncesto: los trofeos de los cuatro títulos que ha conseguido Valencia Basket en estos 30 años, cuatro equipajes de juego de diferentes épocas de la entidad y cuatro vitrinas que recogen otros objetos históricos y periódicos de época que recuerdan los principales hitos de la historia del Club.

Desde mañana jueves 27 de octubre y hasta el domingo 13 de noviembre, la exposición estará abierta con acceso gratuito en el Ateneo Mercantil, en el número 18 de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en horario de 9:00 horas a 22:00 horas. Después de esa fecha, la exposición abandonará el Ateneo Mercantil para recorrer Valencia en otras ubicaciones diferentes que se irán dando a conocer más adelante.

Antes de la visita, el acto ha comenzado a las 19:30 horas con la bienvenida de la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, que ha señalado que “este edificio es la casa de todos los valencianos y es donde Valencia Basket se siente representado con esta gran exposición que hoy inauguramos. No me he podido resistir a verla antes y desde luego hay fotografías que te transportan en el tiempo. Me cautiva y aplaudo la Cultura del Esfuerzo, que abandera no solamente el Club sino también nuestra institución. La respuesta del Club en todos sus momentos complicados ha sido el esfuerzo, ese con el que se lograron los títulos. Les invito a que disfruten de la exposición, que es un pequeño trocito del corazón del Valencia Basket”.

Posteriormente, el presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, tras agradecer su colaboración a todas las partes implicadas, ha destacado que “la exposición que hoy inauguramos guarda tras estos paneles 30 años de historia, de respeto y de sentimiento por un club, una ciudad, una afición y en definitiva, 30 años de esfuerzo de mucha personas, muchos patrocinadores, pero de una manera especial de Fernando y Juan Roig y de Hortensia Herrero, sin los que todo esto, y la historia que nos queda por escribir, no hubiera sido posible. Hoy, en nuestro 30 aniversario, es un buen momento para poner en valor y agradecer el legado que están dejando en toda la sociedad. Desde que el balón saltó al aire por primera vez el 27 de septiembre de 1986 hemos conseguido tres títulos europeos y una copa del Rey, un subcampeonato de liga, 3 subcampeonatos de Copa del Rey y otros 3 subcampeonatos de Europa. Y el balón todavía está volando en busca de más títulos y glorias para nuestra afición y para nuestra tierra. Estamos seguros que con el apoyo y esfuerzo de todos y de los miles de aficionados taronja, los éxitos continuarán”

Bankia, que está auspiciando todas las actividades de celebración del 30 aniversario del Valencia Basket, es el patrocinador principal de esta exposición y en nombre de la entidad bancaria, su director territorial Miguel Capdevila ha destacado que “para Bankia este es un acto muy importante y agradecemos al Club que haya optado por un lugar tan maravilloso como este para la exposición en la que recogemos 30 años de historia que hay que conocer para marcar al equipo técnico y los jugadores el presente y el futuro. Para nosotros es un placer acompañar a Valencia Basket porque compartimos con ellos los valores de la Cultura del Esfuerzo, porque como ellos somos valencianos y nos correspondemos con su afición. Nuestros clientes hacen que sea posible que estemos aquí y también quiero hacer mención a los profesionales que trabajan en Bankia, que hacen posible que podamos ser patrocinadores en el 30 aniversario de Valencia Basket, algo de lo que estamos muy orgullosos”.

Esta exposición ha contado además con la inestimable colaboración del archivo fotográfico de la agencia EFE, Superdeporte, Las Provincias y Levante-EMV y la del propio Ateneo Mercantil de Valencia.

El Honorable Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha cerrado el turno de parlamentos para mostrar “su emoción por estar en esta inauguración, que conmemora los 30 años de existencia del Valencia Basket que son de agradecer a toda la familia del Valencia Basket, al equipo masculino, al femenino, a los equipos de base, a los patrocinadores y a la afición que nos ha permitido llegar hasta aquí. Yo, como muchos de mi generación, nos enganchamos al basket con la Copa del Rey ganada por el Valencia Basket en 1998. O la final a doble partido con la que se ganó la primera ULEB Cup en 2003. Historias como esta y el trabajo de tantísima gente es lo que se conmemora esta exposición que hoy vamos a inaugurar. Treinta años dedicados a una pasión, a un deporte y a una filosofía. Tenéis el reconocimiento de ser uno de los grandes Clubes de Europa, no solo por el palmarés, sino también por el tipo de Club. Todo el mundo esforzándose desde su ámbito para llegar a ser un ejemplo de gestión de Club y un ejemplo de transmisión de valores. Es importante como se educa a los deportistas más pequeños, porque Valencia Basket además de deporte también es educación y es cultura valenciana cuando sale a jugar fuera de nuestras fronteras. Y es por ello que nuestro deseo es que siga creciendo”

Tras la primera visita a la exposición, el acto ha terminado con una foto de grupo en la pista de baloncesto que se ha instalado en el Ateneo junto a los cuatro trofeos de la entidad y con un vino de honor durante el que los invitados han podido paladear con mayor tranquilidad todas las joyas fotográficas y recuerdos históricos que se han reunido en el Ateneo Mercantil.

30 años en imágenes

Las 146 fotografías que componen el catálogo de esta exhibición recorren los 30 años de historia del Valencia Basket desde los primeros pasos del Club en los albores de la temporada 1986-87 hasta la más rabiosa actualidad. Entre esos dos puntos, un recorrido visual por los estrenos, las grandes alegrías, los títulos, los días para sentirse orgulloso del equipo y aprender. Un trayecto en el que encontrarse con los jugadores más significativos de la historia del Club y los rivales de mayor entidad. Todo ello visto a través de las cámaras de los reporteros gráficos que han convertido en imágenes para el recuerdo cada uno de los pasos de Valencia Basket hasta alcanzar su estado actual.