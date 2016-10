Kravtsov: «El entrenador me ha dicho que me centre en defensa y aporte dureza»

El pívot ucraniano Viacheslav Kravtsov fue presentado hoy como nuevo jugador del Valencia Basket y aseguró que Pedro Martínez, entrenador del conjunto valenciano, le ha pedido que centre sus esfuerzos en el apartado defensivo y que aporte dureza al equipo. "El entrenador me dijo que me tengo que centrar en la defensa y aportar dureza y que ya nos ajustaremos en la parte ofensiva", explicó Kravtsov, que lucirá el número 55 y que dijo que sus características se ajustan a ese juego.

"Aportaré más rotación en la posición de 'cinco', mucha intensidad y defensa, soy atlético y puedo ayudar a frenar a los rivales", añadió.

Kravtsov explicó que cree que estaría preparado para debutar el próximo domingo ante el MoraBanc Andorra. "Estoy tratando de encontrar mi ritmo y me siento bien, casi estoy ya preparado. Me he entrenado cinco días, así que creo es suficiente para poder entrar en el equipo", señaló.

"Estoy contento de estar en una ciudad y en un equipo como éste. Creo que nos vamos a entender y a compartir bien. Voy a tratar de mejorar y de aportar mucho a este equipo", dijo Kravtsov.

El ucraniano reiteró, tal y como dijo a su llegada a la ciudad, que su objetivo es "llegar los más lejos posible e intentar ganar la Eurocopa y la ACB" y señaló que si no había fichado por ningún equipo tras el pre-Europeo fue porque "estaba esperando una buena oferta y la de Valencia lo era".

El interior confirmó que está ha sido la tercera vez en la que el Valencia se ha interesado por él. "Hubo algunos intentos un par de años atrás, después de volver de China pero mi club de allí me tenía que dejar marchar tres partidos antes de que acabara la temporada y no me dejaron. Y antes de irme a la NBA también hubo algún interés", reveló.

Vicente Solá, presidente del club, explicó que "su conocimiento de la ACB y de la Eurocup ha tenido un peso significativo en su contratación" y explicó que tiene "un perfil bastante diferente" al de John Bryant, al que sustituye.

"Han pensado que es el tipo de jugador que mejor completa el resto", señaló Sola que apuntó que es "un gran finalizador" y que tiene "una gran capacidad defensiva".

El acto se celebró en el concesionario Ford Montalt y el club aprovechó para anunciar la renovación de un convenio de patrocinio que dura ya veintiún años.