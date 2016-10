Una semana para decidir el descarte

El Valencia Basket inicia hoy a las diez cuarto, por tren, el viaje a Santiago para enfrentarse mañana al Rio Natura en el Fontes do Sar. Si esta noche no ha ocurrido ningún milagro médico, Vladimir Jankovic no formará parte del desplazamiento. El serbio no entrenó ayer por un proceso vírico que le ha mantenido en cama, con un cuadro sintomatológico importante. Una circunstancia, con el peligro de contagio que siempre ocurre en un vestuario con este tipo de contratiempos, que hace que el club quiera ser prudente. Así lo confirmó Pedro Martínez durante la visita de la primera plantilla a la feria del corredor del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso: «Es un principio es baja porque no tiene pinta de que se vaya a recuperar de la enfermedad que tiene. Está en la cama con diarrea y fiebre. La previsión es que es prácticamente imposible que esté recuperado para coger un tren y un avión para viajar a Santiago». Si Jankovic no se recupera, el equipo taronja viajará con doce jugadores... de los que tan sólo podrán jugar once.

El Valencia Basket tomó la decisión de no inscribir a Kravtsov pese a tener claro que la lógica dicta que no podrá contar con el alero. La explicación es sencilla, el cuerpo técnico aún no ha tomado la decisión del jugador que será dado de baja de forma temporal en la ACB cuando el ucraniano, que viaja a Santiago, sea inscrito. El límite de cambios en una temporada es de diez, con lo que cada paso debe ser medido. Lo que sí confirmó el técnico es que debutará domingo 30: «Ahí nos ayudará seguro, lo que pasa es que será después de una semana completa de entrenamientos. Ese será el momento idóneo para que entre. No hay ningún matiz, salvo que tuviera la mala suerte de lesionarse, contra Andorra juega seguro».

Martínez tendrá una semana para decidir y, a día de hoy, existen varias combinaciones. La lógica dicta, atendiendo a la planificación del verano, que será un exterior. Sato ha conseguido, gracias a su rendimiento, a crear la duda razonable con Jankovic pero en la ecuación también pueden entrar Sastre o Van Rossom. Por dentro, con una rotación de cuatro pivots consolidada, Will Thomas también tendrá subir su rendimiento para no estar nominado. Sobre Kravtsov, el entrenador reconoció que ha venido «con bastantes semanas de inactividad» y lo explicó de forma gráfica: «Ahora mismo no tiene ni idea de como jugamos y defendemos. Se lo estamos enseñando. Estamos en ese proceso, primero ponerle un poco en forma tras ese parón y después que asimile nuestros sistemas, nuestra forma de jugar y nuestras normas defensivas. Requiere tiempo. Lo podíamos poner a jugar hoy pero las posibilidades de que nos pueda ayudar son menores que de aquí a una semana». Sobre lo que puede aportar en pista, Martínez asumió el reto de moldear un rol totalmente contrario al de Bryant: «Esa es la gracia, adaptarte a las capacidades de cada jugador. No tenemos que esperar ni que tire de tres ni sea un súper anotador. Es un jugador de carácter defensivo y físico. Tiene una capacidad de intimidación superior a la de Bryant o Hamilton».