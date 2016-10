Kravtsov cierra la pintura taronja

El Valencia Basket anunció ayer el fichaje de Viacheslav 'Slava' Kravtsov para lo que resta de temporada. El gigante de Odessa, de 213 centímetros imponentes, será el recambio del fallido Bryant. Mejor dicho, de la fallida apuesta por Bryant. Antes de fichar al californiano, el ucraniano ya estaba en la agenda taronja puesto que su perfil se ajustaba más a lo que se estaba buscando por entonces como recambio de Hamilton (Balvin, Omic...) aunque la entidad finalmente se decidió por Bryant atendiendo a dos aspectos en los que podía ayudar en la rotación, como eran su visión de juego y los tiros abiertos. Ni la evidente falta de forma física con la que aterrizó el pívot a Manises mermó esa confianza. Dos meses y medio después el Valencia Basket rebobinó la película hasta encontrarse en el mismo punto, con un Kravtsov sin equipo y con el mercado de descartes de la NBA demasiado parado para las urgencias del conjunto taronja. Puesto que una cosa son los partidos, como apuntó Pedro Martínez, y otra la calidad del trabajo del día a día.

La sobrecarga de minutos a Dubljevic, no sólo en pista sino en los entrenamientos, no se podía mantener mucho más tiempo. Las dudas de los jugadores que se están quedando sin opciones en la NBA entre asegurar sus contratos en la Liga de Desarrollo o mirar a Europa fueron la gota que colmó un vaso que ya estaba muy lleno. El día que se cortó a Bryant, viernes 7 de octubre, Kravtsov estaba sin equipo. Si han pasado once días hasta su fichaje es porque el club, fue prudente, peinó un mercado que se ha demostrado demasiado lento y sin perlas del nivel del ucraniano. El conjunto valenciano se asegura un muro defensivo. Los números del pívot son abrumadores, puesto que es el vigente mejor taponador de la ACB (1,4 tapones por partido con el CAI la pasada temporada) y del Preeuropeo de 2017 donde consiguió en septiembre el pasaporte para el Eurobasket con Ucrania (promediando 1,7 tapones, por delante de Fesenko o Mozgov). En su hoja de servicios también consiguió ese cetro en una cita de campanillas. En el Eurobasket 2013, promedió 2 tapones. El mejor del torneo esloveno, por delante de Begic, Valanciunas y Marc Gasol, donde llegó tras mostrar un buen nivel con los Pistons en la NBA.

El jugador aterrizará hoy en Valencia para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar el contrato. En el club están convencidos de que no habrá ningún problema porque se han informado, mejor prevenir que curar, sobre su rutina física en el último mes, donde ha estado sin competir. El último partido que disputó con Ucrania fue el 17 de septiembre en la derrota frente a Eslovenia por 69-80. En el Preeuropeo, además de ser el máximo taponador del torneo, promedió 11 puntos, con un 64% en tiros de dos, y 5,3 rebotes. La previsión con el ucraniano, que impresionó al cuerpo técnico en los partidos que disputó el Valencia Basket contra el CAI por una intimidación no exenta de puntos, es que pueda debutar el domingo 30 de octubre frente al Andorra en la Fonteta.