Zach Auguste y Dereck Cooke se ponen a tiro

El Valencia Basket sigue buscando el recambio de John Bryant en el mercado NBA, donde las franquicias están comenzando a hacer los últimos descartes de cara a cerrar sus plantillas antes del inicio de la competición el 25 de octubre. Dos de los nombres que ya se estudian en las oficinas de la Fonteta, tal y como confirmó ayer este periódico, son Zach Auguste y Derek Cooke. Por este orden. Auguste, de 23 años y 2.08, fue cortado el miércoles por los Lakers tras ganarse un contrato temporal por las buenas sensaciones que dejó en la Summer League de Las Vegas con los californianos, donde promedió 5,3 puntos y 4 rebotes en los 15 minutos por partido que estuvo en pista. Pedro Martínez presenció alguno de sus partidos, aunque por aquellas fechas el jugador que figuraba en la agenda taronja era Balvin, que no llegó a los números de Auguste en el torneo de Nevada. El pívot formado en Notre Dame, donde firmó 14 puntos y 10,7 rebotes en su año senior, no tiene ningún vínculo con los Lakers tras ser descartado, firmó un salario de 60.000 dólares en su contrato temporal, y ahora deberá decidir entre la oferta de seguir en el vinculado de la Liga de Desarrollo o mirar hacia Europa. Su entrenador hasta hace dos días, Luke Walton, así lo confirmó: «Honestamente me gustaría verlo con la camiseta de los D-Fenders pero eso será determinado por los contratos que reciban del extranjero».

Auguste fue cortado por la franquicia de Los Ángeles el mismo día que otro interior con pasado ACB, el exjugador del Gipukcoa Travis Wear, mientras que Derek Cooke lleva en el mercado desde el lunes cuando rescindió su contrato con los Suns. El de Wyoming tan sólo ha estado dos semanas con el equipo de Phoenix por lo que está menos rodado. La decisión en la Fonteta va a ser consensuada y no se va a tomar a la ligera, puesto que hay otros jugadores interesantes que tienen que dirimir su futuro. Lo único claro es que no se fichará hasta no tener la certeza por todas las partes de que es el jugador adecuado. Eso sí, el entrenador dejó claro tras el triunfo ante el Ulm que no se contempla otra opción que no sea la de volver a una plantilla de trece.

Precisamente, ante los alemanes, el Valencia Basket batió su mejor registro en el inicio de una temporada europea. Los valencianos han disputado con esta diecisiete campañas continentales en dieciocho torneos, puesto que en la 2014-2015 comenzó disputando la Euroliga y luego fue repescado en la Eurocup. El +37 que endosó a los germanos supera su mejor registro en un primer partido de una competición europea, el +36 que estaba vigente desde hace catorce años. El 15 de octubre de 2002, el entonces Pamesa comenzó su andadura en la ULEB Cup arrasando al Roseto por 98-62. La valoración del equipo en ambos casos fue aplastante, 135 en el partido frente al Ulm y 132 en la que hasta el martes por la noche era la mayor paliza en un arranque. La hemeroteca de los estrenos del Valencia Basket en un torneo continental revela un dato contundente. En 11 de esos 18 primeros partidos, los valencianos han logrado ganar por una diferencia de al menos 14 puntos.