Nick Kyrgios: «Si no te gusta mi juego, simplemente márchate»

El tenista australiano Nick Kyrgios, reciente ganador del torneo de Tokio, protagonizó hoy uno de los momentos más tensos del Masters 1000 de Shanghái, al cargar contra público y periodistas tras ser abucheado y criticado por su pobre juego.

"No les debo nada y no me quita el sueño", aseguró Kyrgios, duodécimo favorito, después de caer ante el alemán Mischa Zverev, 110º en la clasificación mundial de la ATP.

"Si supieran de qué están hablando, estarían en la pista de tenis teniendo éxitos", señaló con sarcasmo el australiano con respecto a las críticas del público shanghainés.

"Es su decisión, ¿quieres comprar una entrada? Pues ven a verme, soy impredecible", continuó sin pelos en la lengua el australiano, quien tampoco tuvo piedad ante las críticas de los periodistas.

"Si no te gusta, no te pedí que vinieras a verme, simplemente márchate, y si eres tan bueno dando consejos y jugando al tenis, ¿por qué no eres tan bueno como yo, por qué no estás en el circuito?", le espetó a uno de los reporteros en una rueda de prensa cargada de malas vibraciones.

La tensión continuó cuando Kyrgios fue preguntado si es que no estaba preocupado porque los malos resultados le alejaran del Masters de Londres, para el que necesita adelantar a dos jugadores de la cabeza si quiere clasificarse: "No me importa lo más mínimo, para ser honestos", afirmó para rematar su faena.