El Valencia Basket rescinde el contrato de Bryant

John Bryant ya es historia del Valencia Basket. Los problemas físicos del pívot americano han provocado que el club de la Fonteta haya decidido rescindir el contrato a las primeras de cambio, con sólo dos partidos de la Liga Endesa disputados. «Valencia Basket ha decidido dar por finalizada la vinculación contractual que le ligaba con el pívot norteamericano John Bryant. Valencia Basket agradece a John Bryant su profesionalidad y le desea lo mejor en su carrera deportiva», explicaba el escueto comunicado del club taronja. Poco antes, Bryant abandonaba la Fonteta con una carpeta y cara de pocos amigos. Tras una reunión a tres bandas entre el jugador, Pedro Martínez y Chechu Mulero se daba por finalizada la etapa de Bryant en Valencia.

Dado el estado físico (muy pasado de peso) en el que llegó en verano el pívot de California, el Valencia Basket se guardó la opción de rescindir el contrato de forma unilateral si Bryant no mejoraba su condición física. El jueves, el pívot no cumplía los parámetros establecidos por los doctores del Valencia Basket. Fue entonces cuando se decidió el despido de Bryant. El Valencia Basket, que dejó bien amarrada la posibilidad de rescindir si el pívot no mejoraba, no tendrá que pagar ni un euro a John Bryant. El partido del americano en Zaragoza y especialmente el cuajado frente al Real Madrid en la Fonteta evidenciaban que Bryant no estaba preparado para competir al nivel exigido en la ACB. Así, apenas unos minutos antes de lanzar el comunicado del despido, el Valencia Basket daba de alta a Joan Sastre para el duelo ante el Gran Canaria y daba la baja a Bryant.

El club zanja así un debate muy presente en todos los ámbitos para el Valencia Basket. Las preguntas a Pedro Martínez y Mulero sobre el estado físico de Bryant eran una constante y la continua circulación de rumores ha influido para anunciar el despido de Bryant. De momento, el entrenador ha dado su visto bueno a contar con cuatro jugadores interiores (Dubljevic, Thomas, Sikma y Oriola) hasta que Mulero encuentre al sustituto del americano. Los técnicos, además, confían en que Pierre Oriola, que ha dado un buen rendimiento, aproveche el momento para crecer.

Tampoco es que el despido de Bryant haya cogido desprevenido a la dirección deportiva taronja. De hecho, Mulero llevaba tiempo pendiente del mercado de descartes en la NBA por si finalmente la apuesta por Bryant se torcía. El director deportivo, que ha cambiado de planes y no viaja junto al resto de la expedición a Canarias, no sólo rastrea el mercado americano sino que también estudia el baloncesto FIBA. En el club de la Fonteta no esperan el fichaje de una forma inminente porque prefieren asegurar el tiro y firmar al mejor interior posible para sustituir a John Bryant.