«Las dudas de la gente no son un reto, lo tengo conmigo mismo»

valencia. El primer mes de John Bryant (Berkeley, 1987) no ha sido fácil. Llegó con un evidente, y alarmante, sobrepeso que puso en jaque la firma de un contrato que al final rubricó con la obligación de ponerse contrarreloj a tono. Pese a ganar la batalla a la báscula, gracias a seguir con disciplina el plan físico trazado por el club, las dudas sobre su rendimiento a corto plazo no se han disipado. Tanto Chechu Mulero como Paco Raga, en sendas entrevistas a este periódico, dejaron la puerta abierta a una salida del jugador si no cumplía en la pista y fuera de ella. El californiano tan sólo se había pronunciado de forma pública en su breve presentación, puesto que se hizo con el equipo esperándole en Manises para viajar a Francia. Rompe su silencio en LAS PROVINCIAS, para dejar claro que no le asusta la presión: «Las dudas de la gente no son reto para mí. El reto lo tengo conmigo mismo por encima de con nadie más. Quiero demostrarme que puedo hacerlo y con el paso del tiempo poder decir que lo hice. Demostrar que merezco estar aquí, que pertenezco a este equipo y a esta Liga». Su tono de voz es contundente. Es el de una persona que ha tenido que convencer más de una vez en su carrera a los escépticos que han dudado de él.

El jugador sabe perfectamente que el primer responsable del inicio de este debate es él, que no volvió de las vacaciones en el peso esperado. Algo que, las cosas como son, suele ocurrir en los jugadores con un perfil similar al suyo que son propensos a ganar peso cuando aminoran la activad. «He superado retos anteriormente. No he vuelto a pensar mucho en la situación física en la que llegué tras el verano. Es algo que pasó y no puedes cambiar el pasado» reconoce antes de pedir un voto de confianza: «Espero que la gente lo entienda cuando me vea jugar, cuando vea el esfuerzo que voy a poner en la pista. Quise avanzar y trabajar muy duro, viniendo a trabajar en los días libres, trabajando extra. Haciendo todo lo que me pidieron y todo lo que hiciera falta para demostrar que me merecía la oportunidad de estar aquí. Demostrarles al equipo, a los entrenadores y a los directivos que tomaron la decisión correcta al traerme. Quiero demostrarles a todos que puedo ser un buen jugador».

Si algo bueno consiguió el vestuario la pasada temporada fue blindarse cuando arreciaba la tormenta. Los compañeros de Bryant han cerrado filas con él. «Es muy importante para un jugador notar la confianza del resto del vestuario, sobre todo cuando llegas nuevo, a una situación nueva», confiesa. Algo que se hace más importante cuando se cambia de club y de rol: «Vengo de jugar seis años en una Liga en la que era uno de los jugadores importantes, ahora llego a una competición nueva, mucho más fuerte como es la Liga Endesa. Es un cambio importante para cualquiera, obviamente también para mí. Es muy positivo tener compañeros como estos. Me han ayudado mucho a recuperar la confianza en mí. Yo mismo tuve mis dudas en los primeros días de entrenamientos, incluso en los primeros partidos de preparación, y ellos me han ayudado mucho diciéndome que tengo calidad para jugar aquí. Creo que todavía me queda espacio para seguir mejorando».

La figura de Pedro Martínez está siendo un ancla. No es casual que de todas las opiniones públicas de la cúpula del club, la suya haya sido la más tibia. «Me ha ayudado mucho. Él me dijo que no quería que trajeran a otro jugador por mí, que lo que quería es que yo encontrara mi mejor nivel. Y me lo dijo desde el principio», desvela. Y añade: «Eso es algo que aprecié mucho, es una gran persona y un gran entrenador. A nivel personal me está ayudando mucho para que me adapte al juego de la ACB, que es muy diferente de la Bundesliga. Allí se juega más despacio, hay mucho cinco contra cinco en medio campo. Aquí se juega más rápido y en transición. Soy consciente de que nunca voy a ser el tipo más rápido sobre la pista así que me concentro en trabajar».

Bryant cree que el Valencia Basket tiene plantilla para optar a lo más alto: «Creo que podemos luchar con Barcelona y Real Madrid. Tenemos una plantilla larga, con buenos jugadores. Entrenamos con una intensidad tan alta como un partido, a veces incluso más».