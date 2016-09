Sastre se pierde el debut de la ACB en Zaragoza y es duda para recibir al Real Madrid

valencia. Pedro Martínez no tendrá que tomar ninguna decisión para confeccionar la lista que debe remitir el Valencia Basket a la ACB el viernes para comenzar la Liga Endesa, puesto que la lesión de Joan Sastre deja en doce los jugadores disponibles para viajar a Zaragoza y comenzar la competición el domingo por la mañana frente al Tecnyconta, la nueva denominación del conjunto aragonés. El escolta balear notó un tirón en la última jugada del partido de presentación que enfrentó a los taronja frente al Estudiantes el domingo en la Fonteta. Tras la pertinente jornada de descanso, para que la prueba fuera con la zona más limpia, el resultado de la misma confirmó que sufre una microrrotura en el aductor de la pierna izquierda, con lo que es baja segura para el primer partido de Liga y duda para el segundo, programado para el jueves 6 de octubre en la Fonteta frente al Real Madrid puesto que el periodo estimado de baja está en una horquilla de siete a diez días.

El objetivo más realista con el balear, en el caso de que llegue justo para vestirse en el partido frente al conjunto blanco, se centra en que esté totalmente recuperado para viajar dos días después a Las Palmas, donde el Valencia Basket completará su exigente primera semana de competición visitando al flamante campeón de la Supercopa.

Tras el partido de presentación, el propio Pedro Martínez trasladó en público lo complicado que resulta a nivel deportivo cuadrar el reparto de minutos con trece jugadores. Puso el ejemplo de Van Rossom. El belga llega al inicio de la ACB en su particular pretemporada, disputó sus primeros minutos tras diez meses lesionado en la gira francesa del equipo, pero con el inicio inminente de la competición. Es decir, en los partidos el cuerpo técnico no puede cargar de minutos al base porque necesita que los que lleguen rodados al inicio sean Diot y Vives, los dos bases que tienen que cargar sobre sus hombros el peso del equipo al menos en las primeras semanas. De las palabras del catalán se deslizó como posibilidad que el primer descarte en la ACB fuera Van Rossom por ese motivo. La lesión de Sastre despejó esa idea en la cabeza. El belga estará en el roster que enviará el club a las oficinas de la Liga.

El mayor contratiempo en la baja del escolta es que, al no haber comenzado la temporada, cuando reciba el alta en la Liga Endesa ese cambio sí que contará dentro del límite de diez altas y bajas de las que disponen todos los equipos. Un dato a tener muy en cuenta en el presente curso para los valencianos puesto que por primera vez en su historia afrontan una campaña con trece jugadores profesionales en nómina de inicio. La norma dicta que cuando una baja se realiza por una lesión de más de diez días, se debe adjuntar el parte médico, ese cambio no cuenta para la decena que tiene cada equipo. Pero para aplicar ese supuesto tiene que estar la temporada comenzada.

La lista que entregará el conjunto valenciano el viernes, donde no estará Sastre, no tendrá ningún alta ni baja. Simplemente doce jugadores con ficha. Con lo que, cuando el escolta vuelva a estar disponible el club deberá dar de baja a alguno de sus compañeros para que pueda disputar la ACB. No ocurrirá lo mismo en la Eurocup, donde todos los equipos remiten una lista amplia de jugadores y la única obligación antes de cada partido es comunicar los doce que deben ser inscritos en el acta. El inicio de la competición europea llegará para el Valencia Basket el miércoles 12 de octubre, donde recibirá en la Fonteta al Ratiopharm Ulm alemán.