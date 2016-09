La Eurocup volverá a sufrir la enésima modificación tras la renuncia de cuatro equipos

valencia. Se buscan equipos. A la enésima voltereta en el cisma del baloncesto europeo tan sólo le ha faltado la publicación de un anuncio en los periódicos para completar las competiciones. La guerra abierta entre FIBA y Euroliga sigue provocando una herida que, lejos de supurar, no deja de sangrar. A menos de un mes para que comience la Eurocup, la competición se ha quedado sin cuatro equipos. Las renuncias del Partizán, Zielona Gora y AEK, que siguieron las directrices de sus respectivas federaciones para enrolarse en la Champions League sorteando la amenaza de sanciones para los equipos nacionales, han dejado en 21 los participantes en la segunda competición de la Euroliga. El Volvogrado sigue inscrito dentro del Grupo B pero, tal y como confirmaron a esta redacción fuentes oficiales, en breve se comunicará su renuncia por motivos económicos.

Los cinco clubes españoles inscritos, entre los que se encuentra el Valencia Basket, son conocedores del nuevo panorama desde el pasado viernes 2 de septiembre. En esa reunión, en la que participó el consejero delegado Paco Raga, se expuso el nuevo panorama y las acciones que se iban a llevar a cabo. La primera de ellas, para no provocar un trastorno organizativo, era intentar encontrar a equipos que ocuparan las vacantes. Algo que, a día de hoy, no se ha conseguido. La Euroliga ha tentado a varios equipos turcos, que no tienen claro a dar el paso por temor a represalias de su federación, totalmente afín a las tesis de FIBA Europa. En ese cónclave se anunció a los equipos que el escenario más factible sería el de arrancar la competición con veinte inscritos.

El secreto que sigue bajo llave, algo incomprensible cuando las aficiones de los equipos ya están reservando viajes para los partidos que se habían sorteado y fechado, es la fórmula que se va a aplicar para arreglar el enésimo desaguisado. A día de hoy, el cuadro aparece con dos grupos con cuatro equipos y dos con seis, uno de ellos el del Valencia Basket. El escenario con más consenso es el de subir un equipo del Grupo C y otro del Grupo D, el taronja, al A y al B para conformar cuatro grupos con cinco equipos. En principio, siempre según las fuentes de Euroliga consultadas por este periódico, se mantendrá el resto de formato, con lo que en cada uno de esos grupos de cinco pasarían cuatro al Top 16. Si la Eurocup confirma esta modificación, cada equipo tendría dos jornadas de descanso en el actual calendario.