Bryant: «Mis padres me han inculcado que trabaje duro»

La presentación de John Bryant, el último jugador de la primera plantilla que aún no había lucido la camiseta en un acto público, se ha centrado en el trabajo que ha realizado para conseguir el tono físico que el club le exigió para poder seguir en el Valencia Basket. El jugador ha reconocido este aspecto y que se lo tomó como una motivación: "Esta situación fue una motivación extra para ponerme en forma lo más rapido posible. Me lo tomé como una oportunidad para trabajar más duro y pasar tiempo en el gimansio. Mis padres me han inculcado que trabaje duro por lo que creo y por lo que quiero. Que me indiquen que tengo que trabajar más no es una presión sino una motivación". El pívot ha ido más allá, dejando claro que sabe que en el deporte profesional es normal que los directores deportivos estén atentos al mercado cuando ocurre una situación como la suya: "Se cómo es el negocio del baloncesto y lo que pasa cuando un equipo no está contento con un jugador, que las personas que buscan jugadores pueden encontrar a otro y que puedes quedarte fuera del equipo. Me tomé la petición del club de que mejorara mi condición física como una motivación".

El presidente del Valencia Basket ha agradecido en sus palabras de presentación el esfuerzo de Bryant para bajar de peso en las últimas semanas: "Desde que aterrizó nos ha demostrado su capacidad de trabajo y ha realizado un esfuerzo para adaptarse y ponerse a punto para participar en una competición tan exigente como la Liga Endesa, sin perder la sonrisa y el buen humor que le caracteriza". Vicente Solá se ha girado al jugador para dedicarle en primera persona sus últimas palabras: "Tu esfuerzo derrochado y ética de trabajo nos hace sentir orgullosos de contar contigo en la plantilla. Si como has hecho hasta ahora das todo lo que tienes nuestra afición nunca te abandonará".

La presentación se ha realizado en una de las tiendas de Pinturas Isaval, que celebra su tercer año de patrocinio con el lema 'pintar de taronja'; la pasada temporada participó en la remodelación exterior de la Fonteta y en la que va a comenzar en el cambio de piel interior.