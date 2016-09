Bryant luce figura y puede ser presentado mañana

El Valencia Basket presentó ayer las equipaciones de la temporada 2016-2017 en el Hotel Las Arenas. Afortunadamente, el acto se montó en uno de los salones del recinto puesto que la tormenta perfecta que cayó desde las siete y media de la tarde hubiera abortado la puesta de largo. La entidad preparó una pasarela por donde iban a desfilar los jugadores de la primera plantilla como modelos. Los comentarios previos de muchos asistentes giraron sobre John Bryant y su tan comentado, desde dentro, sobrepeso. Se llevaron una sorpresa positiva. Al americano le tocó atravesar la tarima con el chandal y la camiseta de entrenamiento. Cuando se bajó la cremallera de la chaqueta no dudó en tocarse la parte baja de la elástica y esbozar una sonrisa. La prueba del algodón no engaña y su perfil tras perder diez kilos no es el del partido de Castellón. Ese esfuerzo, un alivio para el club, ha activado de nuevo el protocolo de su presentación. La entidad trabaja contrarreloj para intentar realizarla antes de que el equipo viaje mañana a Francia. Se consiga o no, lo que quedó ayer claro es que las múltiples alarmas se han desactivado.

El jugador trabaja ahora para ganar tono muscular y afronta los partidos en tierras francesas con una motivación máxima. La suya fue la postal deportiva de un acto donde se evidenció que el Valencia Basket va a cuidar con mimo todos los actos de su 30 aniversario.

Víctor Luengo, con traje azul marino, y Sergio Coterón, de tonos crema, fueron los anfitriones de lujo de la gala. Cuando bajaron las escaleras arrancaron más de un aplauso de la bancada de la directiva y el cuerpo técnico. Pedro Martínez disfrutó de la tarde, por el buen rollo que destilaron sus jugadores y, evidentemente, por el nuevo perfil de Bryant. Sato y Sikma demostraron que tienen una carrera como modelos esperándoles en un futuro.

El trigésimo cumpleaños del club centra la nueva colección, desde las equipaciones de juego hasta la ropa de calle. Esas prendas, que están entre las más demandadas por los aficionados, tienen una presencia constante del logo del aniversario. Para celebrar la efeméride se ha creado una cuarta camiseta conmemorativa, que no se utilizará en los partidos, con el lema '30 anys taronja' en el pecho y la espalda. En la zona abdominal aparecerán la silueta de los cuatro títulos conquistados por el equipo y en la lumbar el nombre de los 262 jugadores y entrenadores que han formado parte de la historia del Valencia Basket.

El club mantiene por sexto año consecutivo el lema de la Cultura del Esfuerzo en el frontal y lanzó un guiño a la sección femenina de la escuela. Lucía Ripoll representó al equipo que disputará la Liga Femenina 2 con el mismo equipaje 'taronja fuego' que el ACB. La única diferencia es que el pantalón de las chicas será más corto que el habitual en los últimos años en los equipos de la Liga Endesa que bordea las rodillas. El consejero delegado, Paco Raga, volvió a repetir el compromiso del equipo para seguir creciendo: «Sabemos que el ejemplo es lo más importante y vamos a seguir sudando estos equipajes para con esfuerzo, trabajo, superación e ilusión, poder alcanzar las metas y objetivos que nos hemos marcado y para que nuestros aficionados se sientan orgullosos del trabajo realizado con independencia del resultado». Pedro Martínez escuchó con atención.