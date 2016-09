Guillem Vives: «Es cierto que hubo un interés por mí pero nunca he tenido un acuerdo con el Barcelona»

«Si firmo un acuerdo con otro equipo teniendo aún un año de contrato no sería correcto» Cuando esa frase la pronuncia un deportista que ha sido tentado por un club como el FC Barcelona simboliza que tiene la cabeza bien amueblada. No por quedarse en el Valencia Basket sino por tener tan claro el procedimiento correcto para proceder en la vida. Si algo ha demostrado Guillem Vives este verano es que ese crecimiento que se ve en las pistas no es casual.

¿Cómo lleva la pretemporada?

Fsicamente es la parte más dura del año. El contacto con el balón te da algo más de diversión y lo estamos llevando bien.

LAS CLAVES NEGOCIACIÓN «Si no había acuerdo entre el Valencia Basket y el Barcelona no podía plantearme nada» POSIBLE MARCHA «Quedarme en Valencia iba a ser bueno. Pedro Martínez confía mucho en mí y hay que valorarlo» RENOVACIÓN «Si llega la oferta para renovar seguro que la valoro pero antes debo hacer un buen año»

¿Cómo ve al nuevo grupo, con Van Rossom reincorporándose?

Muy bien. Van Rossom ya está con nosotros y esa es la mejor noticia desde hace mucho tiempo. Estoy muy contento con su vuelta porque lo ha pasado mal. El grupo está contento con él porque ha trabajo mucho para llegar este momento. Al equipo lo veo bien, adaptando las cosas nuevas que quiere el entrenador y las del año pasado para que las conozcan los nuevos jugadores. Veo al equipo con un potencial muy alto.

¿Ver a Van Rossom parado tantos meses ha sido duro para usted?

En mi primer año en Valencia me ayudó mucho porque no es fácil salir de casa después de estar en un club como la Penya que es todo muy llevadero. En mis épocas malas me apoyó y en la pista aprendí mucho. Sé que lo ha pasado muy mal. Le deseo que vaya llegando sin prisa a su forma. Es de los mejores bases de la ACB.

Para él, el vestuario también fue muy importante para hacer más llevadera una lesión tan larga.

Sí. Su situación ha sido muy incómoda y difícil porque siempre que estaba a punto de recuperarse le pasaba algo. El grupo humano que tuvimos el año pasado fue importante. Creo que él nos da las gracias pero que lo ha pasado muy mal. Lo único que quería era no sentirse fuera, viajar de nuevo con nosotros y entrenar como uno más. Intentamos meterle siempre de todo y él ha trabajado duro.

¿Ha sido un verano extraño con el asunto del Barcelona?

Ha sido un verano movidito y diferente. Nunca había vivido algo así desde que juego a baloncesto, ni yo ni mi entorno, y ha sido distinto a otros que he tenido más tranquilos.

¿Sirve para aprender?

Sí que aprendes pero al final tampoco tenía mucha mano en ese tema. Se tenía que llegar a un acuerdo entre los clubes y sí hubiera llegado es cierto que con mi gente nos hubiéramos planteado si la opción del Barcelona era buena deportivamente. Creemos, porque englobo a los míos, que la parte deportiva es la primordial y lo hubiéramos valorado. Cómo no se llegó a esa situación, ni nos lo planteamos.

Tengo la impresión de que en el deporte actual se habla mucho en privado y poco en público. En su caso, se ha escrito mucho y se ha explicado demasiado poco. ¿Está de acuerdo?

Repito lo de antes. Creo que no he tenido un papel fundamental. Es cierto que no ha sido bueno que haya salido mi nombre en los periódicos casi cada día porque es una situación difícil, pero lo que tenía que pasar para llegar a plantearme una salida del Valencia Basket era un acuerdo entre dos clubes que no llegó. Creo que un año más aquí es perfecto para mí porque he sentido muy querido desde el primer día.

¿El Barcelona se planteó pagar su cláusula porque antes había llegado a un acuerdo con usted?

Nunca he tenido un acuerdo con el Barcelona. Es cierto que hubo un interés pero no llegamos a nada porque mi planteamiento es que antes tenían que llegar a un acuerdo con el Valencia Basket.

Es decir, que la condición de Guillem Vives siempre fue primero el acuerdo con los clubes antes de firmar nada con el Barcelona.

Sí, yo soy jugador del Valencia Basket y tenía claro que si no llegaban antes a un acuerdo entre ellos no podía plantearme nada. Tengo contrato aquí, si firmo un acuerdo con otro equipo teniendo aún un año de contrato no sería correcto. Además, tengo una cláusula y si no se pagaba era imposible irme de aquí.

Paco Alcácer se sentó con el Valencia para pedir que le vendieran al Barcelona. Deduzco por sus palabras que usted no hizo algo así.

No, nunca me dirigí al club. No he hablado en todo este tiempo con nadie sobre este tema ni ellos conmigo. Llegué el primer día de pretemporada como si no hubiese pasado nada, porque la negociación siempre ha estado entre clubes y no me afectó. Parecía que se daba como claro que si hubieran llegado a un acuerdo me hubiera marchado seguro a Barcelona. Primo lo deportivo y aquí estoy bien.

¿No lo tenía claro si Valencia Basket y Barcelona y hubieran llegado a un acuerdo?

No. Es cierto que te vas planteando las cosas que van saliendo pero tenía claro que quedarme en Valencia iba a ser bueno. Creo que Pedro Martínez confía en mí, lo demostró el año pasado, y eso es algo que también tienes que valorar. En los años que llevo aquí he mejorado mucho como jugador y espero seguir dando pasos hacia delante.

¿Es bueno que dos grandes se peleen porque significa que está haciendo un buen trabajo?

Sí, es una buena visión. Valoro mucho el gesto del Valencia Basket de hace dos años cuando apostó por mí. He tenido la oportunidad de ir con la selección y ganar una medalla de oro en un Eurobasket y vivir sensaciones increíbles en la Fonteta. El club me ha demostrado siempre que apuestan fuerte por mí y eso te hace sentir muy bien.

¿Las redes sociales han añadido una carga extra a los deportistas en estos casos? Cuando hace años el Barcelona fichaba jugadores del Pamesa no había Twitter. Ahora sí que existe esa presión ambiental.

Sé que las redes sociales son importantes pero intento abstraerme de todo eso. Hay que respetar los comentarios pero todo el mundo es humano y hay cosas que duelen leer. En mi caso es verdad que había gente que ya me despedía o que me decía cosas para que me quedara. Como estaba tranquilo y no había nada sentí el cariño de la afición valenciana.

Pero ahora se juzga todo con conceptos radicales. Si usted hubiera tomado otra decisión no hubiera sido ningún delito. La vida profesional la decide cada uno.

Eso es verdad. Las decisiones son siempre personales y hay que respetarlas. Ahora todos los deportistas estamos expuestos a ese juicio pero la gente tiene que tener claro que somos personas. Hacemos lo mismo que cualquiera, meditar y decidir pensando en lo mejor para nosotros y nuestro entorno. Hay que saber llevar las críticas y que no te afecten a la hora de tomar una decisión.

¿Si el club le plantea renovar el contrato antes de que acabe la temporada es algo que se plantea?

Es una cosa que hay que preguntar arriba pero me lo voy a plantear todo. Soy un chico que pienso muy bien las cosas con la gente que me rodea y si llega esa oferta de renovación seguro que la valoraremos. Pero está claro que antes tengo que hacer un buen año. Como es algo que aún no ha pasado, ni lo pienso.

Además, es posible que el Valencia Basket le pueda ofrecer el mismo escenario de Euroliga que el Barcelona.

Los jugadores no estamos muy metidos en ese tema. Es verdad que este año hay una plaza de Euroliga en juego en la ACB pero al final nunca sabes lo que va a pasar. Lo que está claro es que si el Valencia Basket vuelve a hacer una campaña como la pasada seguro que tendremos opciones. El club ha demostrado que ha crecido y que es una plaza de Euroliga pero eso se tiene que demostrar en el campo y sí que parece que este año es clave. Esta afición, que siempre llena la Fonteta y no sólo en los partidos como Real Madrid y Barça, se merece la Euroliga.

¿Que Sato acepte quedarse sabiendo el rol que va a tener porque quiere ganar la ACB con el Valencia Basket es un espejo?

Sin duda. Romain es un profesional increíble y por eso el club le ha valorado su trabajo. Él también ha hecho un esfuerzo para quedarse porque seguro que tenía ofertas mejores. La gente lo adora y lo de la ficha trece es una teoría, seguro que va a luchar como todos para tener minutos. También se decía lo mismo el año pasado y fue fundamental en la semifinal contra el Real Madrid.

El club presentó el jueves l'Alqueria del Basket. Supongo que para un jugador que viene de Badalona es incluso más especial.

Todo el mundo sabe que Badalona es algo diferente y que tiene una de las mejores canteras de Europa. Espero que esta apuesta sirva para que vayan saliendo más jugadores y es un primer paso muy grande. Tener unas instalaciones así dice mucho de lo que el club quiere ser en el futuro.

¿Es bueno romper ese tabú en una ciudad como Valencia? Hace veinte años era imposible pensar en una ciudad deportiva así.

Seguro que se va a trabajar con los niños desde pequeños y eso es muy importante. En Badalona se hace y eso hace que vayas comprendiendo desde el inicio la filosofía de la cantera.

¿Qué le parece Abalde?

Firmar un contrato con el Valencia Basket es un gran paso para su carrera. Hablé con él y creo que va a hacer un gran año en Badalona, creo que va a mejorar la anterior temporada que fue muy buena. Tiene un potencial que ya se ha visto en la ACB. Es un jugador especial y confío mucho en él. Creo que va a ser un jugador top.

¿Hay más presión para los jugadores que despuntan ahora porque somos muy dados a etiquetar y comparar?

Está claro que ha cambiado el prisma. Cuando yo era infantil ya se nos ponían motes y se nos comparaba cuando se veía un potencial. Al final te lo tienes que trabajar. Los elogios debilitan según como te los tomes, a mí me han servido más para mejorar sabiendo que si la gente que entiende de basket hablaba bien de mi juego es porque aún podía hacerlo mejor. En Badalona están los pasos muy bien marcados, del cadete al junior, luego al LEB plata y si luchas llega la oportunidad en el primer equipo. Lo difícil no es llegar sino mantenerte.

¿Otro objetivo personal es jugar al Eurobasket 2017?

Si han contado conmigo es porque el Valencia Basket ha hecho grandes años. Eso es lo fundamental. Si el equipo hace un gran temporada se van a fijar más. No es algo que me obsesione. Cada año he ido dando pasos y tengo que seguir en ese camino. Lo primero es que el equipo gane los máximos partidos posibles y luchar las competiciones.

¿Ha subido el nivel medio de la ACB esta temporada?

Nosotros nunca nos hemos visto superiores a nadie. Creo que somos un equipo humilde, el entrenador el primero y eso siempre lo ha transmitido. Vamos a luchar y nuestro objetivo primordial es mejorar cada día. Si llegamos a nuestro límite creo que podemos competir contra todos.