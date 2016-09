Romain Sato: «Sentía que aún tenía trabajo en Valencia, quiero ganar la liga»

Romain Sato, alero del Valencia Basket, señaló este lunes en el acto de presentación de su renovación con el club valenciano, que su primera opción siempre fue quedarse en la entidad y que aspira a poder conquistar la Liga ACB esta temporada con un club en el que vivirá su cuarta campaña.

"Tenía muchas opciones para fichar por otros equipo pero creo en el Valencia y antes de irme al final de la pasada temporada me dijeron que iban a hacer todo lo posible para que me pudiera quedar", explicó el alero centroafricano.

"Valencia es mi casa. A mi familia le encanta y a mí me gusta competir y veía que mi trabajo aquí no había acabado. Es verdad que ganamos la Eurocopa pero me gustaría poder ganar la liga ACB", añadió.

Sato explicó que hay muchos jugadores nuevos en la plantilla y que los primeros objetivos deben ser que se acoplen rápido a la manera de jugar del equipo y crear "buena química, y eso lo considero parte de mi propio trabajo".

"Si lo conseguimos creo que seremos un buen equipo y estaremos luchando como hicimos la pasada temporada", recordó Sato, que estuvo acompañado por su familia.

Vicente Solá, presidente del Valencia, aseguró que es "un orgullo poder decir que Sato es uno de los nuestros" y subrayó que el alero es "historia viva de nuestro club y sentíamos que nuestro camino conjunto tenía más capítulos por escribir".

"Todo el mundo lo conoce, lo respeta y sabe el ejemplo que supone.

Es un jugador de club, un trabajador incansable, un competidor nato siempre preparado para ayudar al equipo", destacó.

"Pero su ayuda va mucho más allá de lo que se ve en la pista. Representa a la perfección los valores de este club, es la prueba de que con esfuerzo y trabajo todo es posible y es el perfecto modelo para los jóvenes que hemos incorporado", añadió.

El acto se celebró en una de las oficinas de DKV Seguros en Valencia, que hoy selló también un acuerdo de patrocinio con el club valenciano, cuyo ámbito será el de las categorías inferiores de la entidad.