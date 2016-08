Van Rossom vuelve con el grupo nueve meses después

valencia. Hoy es un día importante en el calendario de recuperación de Sam Van Rossom. Si no hay ningún contratiempo de última hora, el belga volverá al grupo nueve meses después de su lesión para completar una pequeña parte del entrenamiento con sus compañeros. La única intención de la prueba es testar las sensaciones del belga tras un verano de duro trabajo en el que se ha esforzado a fondo para salir del túnel de su grave lesión, que comenzó siendo un esguince de rodilla el 22 de noviembre tras un mal gesto en el segundo cuarto del partido ante el GBC y acabó con la operación de un doble edema óseo con afectación del cartílago. Dependiendo de las sensaciones con las que termine el base, se determinará su carga de trabajo cuando el equipo vuelva a la actividad el lunes tras la disputa del torneo de pretemporada organizado por la ACB en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) y que enfrentará a los taronja al Manresa, mañana a las 12.30, y al Joventut, el domingo a la misma hora. Ambos partidos serán televisados por Movistar Plus y Mediterraneo Televisión.

La hoja de ruta con Van Rossom, como confirmó Pedro Martínez el pasado viernes, sigue siendo la de no ponerse un plazo concreto para su vuelta sino que su evolución será la que marque el desenlace final de su lesión. «Con él vamos día a día. Su proceso es lento porque la lesión es muy grave y peligrosa. No queremos dar ningún paso en falso, más allá de los que seguramente ya se han dado, y hay que tener paciencia. Lo primero es que se recupere de la lesión y lo segundo que lo haga como jugador. No es cuestión de que el día que empiece a entrenar con el grupo ya pensemos que es el Van Rossom de antes», avisó. Ese día, el de comenzar a entrenar con el equipo, es el que está puesto en la pizarra para hoy. El belga, tal y como confirmó ayer este periódico, ha trabajado durante el verano sin descanso con la mente puesta en el 1 de septiembre. Ese era el primer 'mini objetivo' para poder recuperar la sonrisa en la pista. El base renunció a cualquier posibilidad de llegar al Preeuropeo con Bélgica para centrarse en poner fin a un dolencia que se ha alargado demasiado en el tiempo. Para ello ha combinado las sesiones programadas por el departamento físico del Valencia Basket con el trabajo en bicicleta, una actividad marcada para salir de la rutina y de la que es un gran aficionado.