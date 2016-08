Hablar de Pedro Ferrándiz (Alicante, 1928) es hacerlo con uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español y, por ende, el valenciano con un mejor palmarés. Ferrándiz fue número uno en su promoción en 1951 y conquistó 12 Ligas, 11 Copas y 4 Copas de Europa al frente del Real Madrid. Además, es el único valenciano en el salón de la fama del baloncesto. A sus 87 años recibió un merecido homenaje en el salón 'Basket Passión!!' que se celebró en junio en Feria Valencia, nunca es tarde para equilibrar la balanza.

- ¿Siente que es una de las figuras más recordadas por los aficionados?

-Llevo sesenta años al servicio del baloncesto y afortunadamente algo me han reconocido durante todo este periplo, para mi es un orgullo tremendo y un honor. Con el paso de los años estoy muy contento del recibimiento que tengo en todas partes.

-Alicantino de nacimiento y valenciano por extensión. ¿Le valoran más fuera que dentro de su casa?

-En Valencia casi soy un perfecto desconocido. Eso hace bueno el refrán de que nunca serás profeta en tu tierra. En cambio debo reconocer que en Alicante he sido muy reconocido, me dieron un pabellón de deportes, soy socio de honor del Hércules y una cátedra de deportes en la Universidad de Alicante.

-¿Lo entiende?

-Yo me siento tan alicantino, como valenciano y español. En ese terreno no tengo ninguna duda. Adoro a mi tierra que es Valencia.

-Nunca es tarde, por dar una idea.

-Muchas gracias. Siempre estoy dispuesto a acudir donde me llamen. Tengo todas las condecoraciones del baloncesto español, europeo y mundial y no puedo quejarme en ese aspecto

-¿Qué recuerdo de su trayectoria guarda con más cariño?

-Muchísimos, hay tantísimos que no sabría contestar. Por ejemplo, el nombramiento para el salón de la fama americano, las doce ligas que gané con el Real Madrid o las cuatro Copas de Europa. En el Real Madrid estuve 22 años, desde infantiles al primer equipo, y la verdad es que no me fue mal porque fuimos campeones de España en todas las categorías.

-Mucha gente le recuerda por aquella genialidad de la autocanasta que hizo que la FIBA cambiara una regla del baloncesto.

-Eso no lo puede decir nadie porque a partir de ahí se prohibió aquella jugada. Fue en un partido de los cuartos de final de la Copa de Europa y aquello fue una audacia que afortunadamente salió bien porque después se convirtió en una ilegalidad.

-¿Qué recuerdos tiene de aquellos viajes a Moscú?

-Fuimos los primeros que ganamos en Moscú y aquello fue un logro dentro del baloncesto europeo de la época. Hasta entonces el baloncesto soviético reinaba en Europa y nosotros les quitamos el cetro. Fue un motivo de gran satisfacción.

-Como exseleccionador, ¿siente envidia sana por la actual generación de jugadores que tiene España?

-Me da envidia sana ver la actual generación que tiene el baloncesto español y de su representación internacional. Se ha llegado a a cotas difícilmente mantenibles, no ya sólo superables. Los Juegos Olímpicos de Río han sido una prueba para España en ese sentido.

-¿Seremos más conscientes de la importancia de Pau Gasol en la historia del deporte español cuando se retire?

-Lo bueno con Pau Gasol es que nos damos cuenta ahora, en el presente, de lo que es ese jugador y lo que supone en todos los sentidos. Es un ejemplo a seguir, tanto por los motivos deportivos como por los personales.

-¿Qué opina del proyecto del Valencia Basket?

-La aportación de Juan Roig al baloncesto valenciano es muy difícil de calibrar por la importancia que tiene la generosidad de ese hombre. Yo que sigo el baloncesto valenciano desde los años 40 se muy bien lo significó para el baloncesto español y para el valenciano la llegada de un mecenas como él.

-¿Cómo recuerda nuestro basket en su época?

-El baloncesto valenciano de élite, hasta la llegada del Pamesa, ha vivido casi en la clandestinidad. Antes de mediados de los 80 era prácticamente desconocido en España. El baloncesto valenciano nunca brilló a nivel español hasta que aparecieron los hermanos Roig. Su llegada junto a la aparición del Dorna Godella permitieron el resurgir de nuestro baloncesto.

-Hay alguna excepción. Usted le dio la oportunidad a Miguel González, el primer valenciano que llegó a ser internacional.

-Era un gran deportista. No triunfó de forma amplia en el Real Madrid pero tampoco fracasó. Era un buen jugador de baloncesto, guardo un buen recuerdo de él. Era una persona muy respetuosa, muy deportivo en el campo y muy buen chico.

-En 2011 cedió los tesoros de su fundación a la FIBA y la FEB.

-Llegó a ser el centro de documentación y museístico más importante del mundo relacionado con el baloncesto. Lo sigue siendo, porque había una biblioteca de 12.000 libros en 36 lenguas. Eso no ha sido superado por nadie.

-¿Qué destacaría de la evolución del baloncesto desde su época?

-Lo más notable que ha habido en la evolución del baloncesto ha sido el profesionalismo. El dinero que se maneja ahora era un sueño para nosotros. El progreso del jugador, física y técnicamente, ha ido acompañado por el aumento de la inversión. Incluso en el organizativo, a nivel federativo el baloncesto también ha mejorado mucho.

-¿Se ha perdido la esencia de aquel deporte romántico?

-No, aquel era un deporte romántico pero también tenía muchas necesidades y precariedades que ahora no existen. Con lo cual, bienvenido sea el dinero, la fama, el reconocimiento y todo lo que conlleva ese progreso.